Nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

Đến nay, trên cơ sở đã kiểm soát tốt dịch bệnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch; tích cực xác lập và vận hành trạng thái bình thường mới cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc. Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm ngăn ngừa và phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia.

Tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người như siêu thị, bến xe, bệnh viện, nhà máy

Từ ngày 27/1 đến 16/3, dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại 13 tỉnh, thành phố, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ngành Y tế lâm Đồng đã kịp thời tham mưu triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; tập trung chỉ đạo ngành Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và UBND các huyện, thành phố quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thành lập bổ sung 3 khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lâm Đồng (đến nay có 30 khu cách ly tập trung với tổng số 4.250 giường cách ly), tổ chức theo dõi giám sát các trường hợp kết thúc cách ly về địa phương cư trú: Từ ngày 27/1/2021 đến ngày 25/3, đã tiến hành cách ly 1.324 trường hợp (Cách ly tại cơ sở y tế 28 trường hợp; cách ly tại khu cách ly tập trung 305 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 991 trường hợp).

Khởi động thành lập và duy trì 13 chốt kiểm soát người và phương tiện đến địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiến hành kiểm dịch y tế 100% chuyến bay (đi và đến), giám sát đo thân nhiệt cho 100% hành khách, chuyển cách ly tập trung 98 trường hợp, cách ly y tế tại bệnh viện 1 trường hợp, cách ly tại nhà 18 người, hỗ trợ y tế cho hàng trăm lượt hành khách.

Phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại các siêu thị, bến xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (12 đơn vị), cụ thể như: Kiểm tra 1 ngân hàng; 3 siêu thị, trung tâm thương mại; 3 cửa hàng; 1 xí nghiệp; 1 trường học; 2 bến xe.

Các bệnh viện tiếp tục triển khai đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp và chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố tổ chức triển khai đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn và các dịch bệnh viêm đường hô hấp. Kết quả đã tiến hành kiểm tra Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại 17 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong địa bàn toàn tỉnh có 17/17 bệnh viện an toàn; kiểm tra 16 phòng khám có 16 cơ sở đạt tiêu chí phòng khám an toàn.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xét nghiệm các trường hợp đi về từ vùng dịch: Ngành Y tế Lâm Đồng đã lấy 3.064 mẫu tiến hành xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR, kết quả 3.064 mẫu này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, qua ba giai đoạn phòng, chống dịch bệnh, từ đầu năm 2021 đến ngày 24/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng đã thực hiện 3.349 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tất cả 100% mẫu đều âm tính, tỉnh Lâm Đồng chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành Y tế phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện hơn 1.000 tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; hơn 100 chuyên mục phát sóng với thời lượng 15 phút/chuyên mục. Các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông đã thực hiện được 1.275.000 tin nhắn đến các thuê bao di động về việc thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo y tế NCOV, vệ sinh phòng bệnh, đeo khẩu trang... Đến ngày 16/3 có 185.756 người dân Lâm Đồng đã thực hiện khai báo y tế, xếp thứ 29 toàn quốc. Ngành Y tế đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố chỉ đạo trạm y tế các xã, phường, thị trấn tham mưu chính quyền các địa phương thành lập Tổ COVID-19 cộng đồng, toàn tỉnh có tổng số 2.216 Tổ COVID-19 cộng đồng.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Sở Y tế Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19, để mỗi người dân không lơ là chủ quan, luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện các chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác giám sát, truy vết tất cả các trường hợp về từ vùng dịch, thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới các ca bệnh mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành phố về địa phương. Phối hợp với cơ quan truyền thông tại địa phương tăng cường truyền thông thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không tụ tập đông người. Tham mưu UBND các huyện, thành phố xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại Cảng Hàng không Liên Khương, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nhập cảnh; tăng cường quản lý người nhập cảnh lưu trú tại địa phương, không để xảy ra mất an toàn.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn bệnh viện và cơ sở y tế. Duy trì công tác sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng bệnh viện, cơ sở y tế, phát hiện sớm và không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tăng cường triển khai việc đăng ký khám bệnh qua mạng; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, thuốc vật tư, sinh phẩm xét nghiệm… luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác chống dịch, đảm bảo chế độ trực chống dịch 24/24. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư 2 phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống COVID-9 theo Nghị quyết số 21 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định.

Các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại Cảng Hàng không Liên Khương, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nhập cảnh.Các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục yêu cầu Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đồng thời, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định...

