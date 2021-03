Thành quả bước đầu của bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch và ung bướu

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng đã triển khai Đề án xây dựng Bệnh viện vệ tinh chuyên khoa Tim mạch và Ung bướu theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Thành quả bước đầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được quan tâm đầu tư, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên thông qua tuyển dụng, đào tạo cán bộ về cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Các bác sĩ BVĐK Lâm Đồng được huấn luyện triển khai kỹ thuật Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn trong buồng tim từ năm 2017

Theo đó, nhờ sự chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ của các bệnh viện hạt nhân tuyến trên, BVĐK Lâm Đồng đã phát triển được các kỹ thuật mới, các phẫu thuật đặc biệt, góp phần quan trọng vào sự phát triển chuyên môn của bệnh viện.

BVĐK Lâm Đồng triển khai đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa Tim mạch với Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ năm 2013. Để làm chủ được các kỹ thuật cao, BVĐK tỉnh đã cử 2 ê kip y bác sĩ bao gồm: 4 bác sĩ, 4 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên Xquang học liên tục trong 2 năm để nắm bắt kỹ thuật can thiệp tim mạch. Từ tháng 9/2015, BVĐK Lâm Đồng đã được đầu tư, chính thức đi vào hoạt động hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), nhờ vậy, số người bệnh được thực hiện kỹ thuật này ngày càng gia tăng theo từng năm. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân can thiệp mạch vành tại BVĐK Lâm Đồng năm 2020 (với 339 ca) đã tăng gấp 2 lần so với năm 2016 (170 ca).

Thống kê đến cuối năm 2020, Đơn vị Tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh đã tiến hành chụp mạch vành cho tổng cộng 2.084 lượt bệnh nhân; can thiệp mạch vành cho 1.295 lượt bệnh nhân, trong đó can thiệp cấp cứu 597 bệnh nhân. Có những bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch, rối loạn nhịp, rung thất, ngừng tim đã được cứu sống ngay tại BVĐK Lâm Đồng nhờ thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, thiết lập Đơn vị Tim mạch can thiệp ngay tại bệnh viện. Trước đây, những trường hợp nặng nếu chuyển lên tuyến trên sẽ không qua khỏi vì bỏ lỡ mất đi “thời gian vàng” để can thiệp cấp cứu.

Đồng thời, với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước về khám điều trị các bệnh rối loạn nhịp tim, BVĐK Lâm Đồng đã tiến hành kỹ thuật Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn trong buồng tim. Đến nay, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch của BVĐK Lâm Đồng đã thực hiện Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn trong buồng tim cho hơn 30 bệnh nhân để điều trị rối loạn nhịp chậm.

Nhờ có sự chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện hàng đầu về tim mạch, BVĐK Lâm Đồng đã nắm vững và phát triển ngày càng vững chắc các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị các bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, BVĐK Lâm Đồng đã làm chủ được các kỹ thuật mới nhờ ứng dụng hệ thống máy chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA), là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Để khai thác tối đa các kỹ thuật ứng dụng dựa trên máy DSA, BVĐK Lâm Đồng tiếp tục cử đào tạo thêm 3 bác sĩ về can thiệp mạch máu, thần kinh với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhân Dân 115 TP Hồ Chí Minh. Đến nay, BVĐK tỉnh đã thực hiện các kỹ thuật như: Chụp mạch máu thần kinh cho hơn 100 bệnh nhân; can thiệp nút mạch cho 40 bệnh nhân; can thiệp thần kinh cho 90 bệnh nhân.

Thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên khoa Ung bướu với Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, đến nay, BVĐK Lâm Đồng đã triển khai các hoạt động như: chăm sóc giảm nhẹ cho 3.374 lượt bệnh nhân ung thư. Các bác sĩ bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh đã đến trực tiếp chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ BVĐK tỉnh, “cầm tay chỉ việc” phẫu thuật cho các bệnh nhân bị các bệnh ung thư: đầu mặt cổ, tuyến giáp, ngực, phụ khoa, tiêu hóa. Hiện nay, các chuyên gia lĩnh vực ung bướu của bệnh viện hạt nhân tiếp tục chuyển giao cho BVĐK Lâm Đồng kỹ thuật mổ ung thư vú.

BSCKII Lê Văn Tiến - Giám đốc BVĐK Lâm Đồng cho biết: Trong những năm tiếp theo bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, sẽ chia tách khoa theo hướng chuyên khoa hóa. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế, BVĐK tỉnh đã và đang được đầu tư trang thiết bị; cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu hoạt động của bệnh viện cho giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó, bệnh viện đang tập trung đào tạo nhân lực, phát triển các kỹ thuật chuyên môn ngang tầm với Bệnh viện Hạng I góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân trong tỉnh.

AN NHIÊN