1.200 người tham gia lễ Phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Từ ngày 27 -28/4, Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy (PC04 -Công an tỉnh), Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ và phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại xã Lộc Ngãi, Lộc Thành (Bảo Lâm), các Trường THCS Quang Trung, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế (TP Bảo Lộc) với 1.200 người tham gia.

Phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại xã Lộc Thành

Đoàn công tác Công an tỉnh gồm: Trung tá Hoàng Minh Tiến - Đội trưởng đội tuyên truyền và phòng chống tệ nạn ma túy Phòng PC04; Trung tá Nguyễn Trọng Minh - Đội trưởng đội I Phòng PV 05; Trung tá Hoàng Tiến Dũng - Phòng PX 03. Về phía địa phương gồm có: Công an huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Bí thư chi bộ thôn; Trưởng Công an xã và 400 người dân xã Lộc Ngãi, Lộc Thành; Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và 800 học sinh, sinh viên của Trường THCS Quang Trung, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

Phát động tuyên truyền phòng chống ma túy học đường tại Trường THCS Quang Trung TP Bảo Lộc

Chương trình phát động gồm 2 phần: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm ma túy; tội phạm về công nghệ cao, tín dụng đen, tội phạm liên quan đến mùa vụ cà phê.

AN NHIÊN