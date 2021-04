Ghi nhận ngày đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho chiến sỹ công an tuyến đầu

Ngày 26/4, tại Trạm xá Công an tỉnh, những mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên đã được triển khai tiêm cho các cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh trên tuyến đầu phòng, chống dịch. 100 cán bộ, chiến sỹ đã được tiêm vaccine COVID-19. Đây là loại vaccine được Bộ Công an phân bổ theo quy định. Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ được phân bổ 300 liều và Trại giam Đại Bình (Bộ Công an) là 100 liều.

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho nữ chiến sỹ tuyến đầu

Theo kế hoạch, mỗi ngày, Công an tỉnh sẽ tiêm 100 ca, tiêm trong vòng 3 ngày. Đối tượng được ưu tiên tiêm đợt này là các cán bộ, chiến sỹ công an thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, phục vụ công tác chống dịch… Theo ghi nhận của phóng viên, đến 18h chiều ngày 26/4, ngày đầu tiên triển khai tiêm trong lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, hoạt động diễn ra khá nghiêm túc và khẩn trương, không ghi nhận phát sinh biến chứng nào. Được biết, để đảm bảo buổi tiêm diễn ra an toàn, Bệnh xá Công an tỉnh đã tiến hành khám sàng lọc kỹ, quy trình tiêm đầy đủ 4 bước, và theo dõi sức khỏe liên tục sau tiêm. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng chuẩn bị xe cấp cứu sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Chia sẻ sau mũi tiêm, Đại úy Trần Thanh Tùng - cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, một trong những người được tiêm đầu tiên cho biết: Khá bất ngờ và hồi hộp khi bản thân có trong danh sách tiêm lần này. Đây là vinh dự vì nhận được sự quan tâm ưu tiên rất lớn từ cấp trên đối với các chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân như chúng tôi, nhất là trong giai đoạn cao điểm thực hiện chiến dịch làm căn cước công dân cho người dân. Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, sau khi tiêm tôi thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Còn Trung tá Trần Hạnh Dung - cán bộ Đội Quản lý Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thì chia sẻ: “Tôi khá lo lắng khi đi tiêm, nhưng đặc thù công việc mỗi ngày tiếp xúc với hàng trăm người dân, nên việc đảm bảo phòng dịch cho bản thân cũng là đảm bảo cho những người tiếp xúc. Hiện sức khỏe của tôi ổn định và sau khi tiêm tôi sẽ về đơn vị làm việc bình thường”.

Kết thúc buổi tiêm đầu tiên, Thượng úy Nguyễn Thị Ánh Hồng - Trưởng ban Bệnh xá Công an tỉnh cho biết: Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ khi tiêm, bệnh xá đã thực hiện đúng quy định 4 bước. Ngoài ra, cũng đã có kế hoạch chuẩn bị để đối phó với những tình huống bất ngờ nếu có. Qua theo dõi thì tất cả các trường hợp sau tiêm ngày đầu tiên sức khỏe đều ổn định, trong ngày 27/4 chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm cho 100 cán bộ, chiến sỹ theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của phóng viên, để đảm bảo an toàn, cán bộ, chiến sỹ được hướng dẫn làm thủ tục khai báo y tế và tiền sử các bệnh mãn tính. Sau đó, từng người sẽ được tổ chức đo thân nhiệt, khám tổng quát (mạch, huyết áp,…) nhằm đảm bảo sức khỏe trước khi tiêm chủng. Ngoài ra, bệnh xá cũng bố trí kíp trực cấp cứu đầy đủ phương tiện thường trực 24/24h để giám sát và theo dõi những trường hợp sau tiêm có phản ứng. Theo kế hoạch sau tiêm, hàng ngày nhân viên y tế sẽ gọi điện hỏi thăm, theo dõi sát sao sức khỏe của người vừa được tiêm Vaccine. Bác sỹ cũng cho biết, qua theo dõi cho thấy sức khỏe của các cán bộ, chiến sỹ đều an toàn, chưa thấy trường hợp nào có phản ứng bất thường sau tiêm.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, đây là đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh do Trạm xá Công an tỉnh triển khai thực hiện với sự hỗ trợ của CDC Lâm Đồng. Kế hoạch được đơn vị quán triệt phải thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe từng cán bộ, chiến sỹ theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Công an.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN