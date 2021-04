Ứng dụng cần nhất trước đại dịch

(LĐ online) - Không ít bạn gửi tin nhắn qua mạng xã hội, hỏi chúng tôi về thời tiết, giá cả, các điểm tham quan và hỏi rất kỹ về lượng khách đến; về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Không ai hủy phòng, sự hào hứng vẫn chưa mất đi nhưng có thể đọc được sự dè dặt hơn trong xu hướng du lịch nội địa.

Tôi nghĩ đây cũng là điều bình thường tất yếu. Hiểu theo nghĩa tích cực, đó cũng là một tinh thần “phòng vệ” từ xa. Nghĩa là vẫn đang tin, nhưng lại không chắc chắn về một tình thế rủi ro nào đó mà vi rút corona xâm nhập vào.

Cho đến thời điểm này, Việt Nam vẫn an toàn. An toàn ngay trong khi Campuchia, Thái Lan và Lào đang phải đối diện với sự bùng phát của Covid-19. Nhiều khu dân cư, điểm dân cư của các quốc gia này đã phải dùng biện pháp phong tỏa và xem xét phong tỏa có mục tiêu để kiềm chế sự lây lan trong cộng đồng. Ấn Độ - điểm nóng về Covid-19 của thế giới đang ở trong trạng thái thảm họa với con số lây nhiễm lên đến hàng trăm ngàn ca nhiễm và hàng ngàn người tử vong mỗi ngày. Là một trong những nơi sản xuất và cung ứng vắc-xin cho thế giới, nhưng làn sóng lây nhiễm lần thứ hai này đã làm đổ vỡ hệ thống phòng thủ của Ấn Độ và đất nước này đang ở trong những tháng ngày đen tối nhất của đại dịch Covid-19. “Hơn cả đau lòng” là cách mà ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi tên khi đề cập đến tình trạng mà Ấn Độ đang phải đối diện.

Dỡ bớt các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch, không tuân thủ giãn cách xã hội; cho phép tập trung đông người trở lại với các lễ hội với cả một đám đông khổng lồ như lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng hay các sự kiện chính trị lớn, không đeo khẩu trang… là những căn nguyên dẫn đến sự vỡ trận trong công tác phòng chống dịch ở Ấn Độ, đẩy hệ thống y tế của đất nước này vào bờ vực sụp đổ. Đây cũng là bài học cho tất cả các quốc gia khác trước vấn nạn của đại dịch. Điều này cũng cho thấy, vắc-xin là cần thiết, nhưng quan trọng hơn nữa còn là cách con người phải biết cách phòng vệ và ứng xử như thế nào để tự mình ngăn chặn dịch bệnh.

Chưa khi nào mà các biện pháp phổ thông, bao gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế (gọi tắt là 5K) lại chứng tỏ được tính hiệu quả trong việc bảo vệ, tự kiểm soát và ngăn chặn vi rút lại trở thành những “tấm giáp” trước hết để phòng vệ vi rút một cách có hiệu quả như vậy.

TP Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Trị đã ngưng bắn pháo hoa để tránh tập trung đông người. “Lá chắn” Covid-19 dưới mọi hình thức đã được triển khai ở các cửa khẩu biên giới. Trong cộng đồng, 5K vẫn là các biện pháp cần được ưu tiên và luôn phải nhớ để bảo vệ mình và bảo vệ nhau.

Nghe có vẻ bất ổn một chút, nhưng chắc chắn 5K là ứng dụng tốt nhất hiện nay mà chúng ta nên ghi nhớ để duy trì trạng thái bình thường của cả cộng đồng xã hội.

YÊN MINH