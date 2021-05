Công an các địa phương kết nối Zalo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với người dân

(LĐ online) - Hiện tại, công an các địa phương như TP Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm và Đạ Huoai… đã đưa vào hoạt động mô hình “Kết nối Zalo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” với người dân. Đây là mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được công an các địa phương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với công an các huyện, thành phố thì công an các xã, phường, thị trấn đều đưa vào hoạt động trang Zalo của đơn vị để tiếp nhận các thông tin liên quan từ Nhân dân

Theo đó, đây là trang zalo tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến các vấn đề phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của công an các địa phương nên hoạt động công khai và tất cả mọi người dân đều có quyền được tham gia. Để trở thành thành viên của trang Zalo này, người dân chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản: “Vào biểu tượng zalo cài đặt sẵn trên máy điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân, rồi chọn mục “tìm kiếm”, sau đó gõ chữ “Công an huyện, thành phố, xã, phương, thị trấn”. Sau đó chọn vào mục “Quan tâm” là trở thành thành viên của trang zalo công an các địa phương.

Khi trở thành thành viên, mỗi người dân có thể gửi các thông tin phản ánh, kiến nghị trên tất các lĩnh vực liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông tới cơ quan công an địa phương. Các thông tin phản ánh, cung cấp của người dân sẽ được ban quản lý trang Zalo công an các địa phương tiếp nhận và gửi phản hồi trong thời gian sớm nhất. Tất cả các ý kiến, thông tin tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội từ người dân cung cấp đều được cơ quan công an đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, khi người dân là thành viên Zalo của công an các địa phương sẽ dễ dàng cập nhật các thông tin về an ninh trật tự thông qua mục “Tin tức” được cơ quan công an dẫn nguồn từ các trang web chính thống của ngành và báo chí địa phương, trung ương; liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cơ quan công an phụ trách thông qua mục “Công vụ”. Từ đó, tùy thuộc vào nhu cầu, mỗi người dân có thể tìm hiểu và nắm bắt các thủ tục hành chính liên quan mà mình quan tâm.

Trung tá Đậu Xuân Bảo, Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết: Thông qua trang Zalo Công an thành phố và các phường, xã trên địa bàn, mọi người dân có thể cung cấp cả thông tin, hình ảnh, clip về những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông cho cơ quan công an. Trên cơ sở đó, lực lượng công an dễ dàng nắm bắt và làm cơ sở để giải quyết vụ việc. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin rất có giá trị từ người dân thông qua Zalo nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan để đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời góp phần vào công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC