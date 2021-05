Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng năm học mới tại Lâm Đồng

(LĐ online) - Ngày 05/5, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trần Đức Lợi cho biết, UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm học 2021-2022.

Sau khi có văn bản phê duyệt của UBND tỉnh, ngành GDĐT sẽ thông báo cụ thể đến tất cả các phòng GDĐT và trường học trực thuộc Sở để các đơn vị đăng ký số lượng đầu sách cụ thể, báo cáo về Nhà xuất bản (NXB) in và cung cấp. Khoảng tháng 7 tới, Sở sẽ tổ chức triển khai tập huấn nội dung SGK mới đối với đội ngũ cốt cán, sau đó tiếp tục tập huấn tại các cụm trường.

Cụ thể SGK lớp 2 có 19 cuốn thuộc 9 môn học, sẽ chọn một bộ. Trong đó có 18 sách do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản gồm Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Giáo dục thể chất; Âm nhạc; Mỹ thuật; Hoạt động trải nghiệm. Riêng môn tiếng Anh có 3 cuốn: Tiếng Anh 2 (Family and Friends-National Edition) do Trần Cao Ngọc Bội CB; Tiếng Anh 2 do Hoàng Văn Vân TCB và Tiếng Anh 2 (i-Learn Smart Start) do Nguyễn Thị Ngọc Quyên CB, NXB Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với SGK lớp 6 có 28 cuốn, trong đó 26 cuốn do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản, 6 cuốn do NXB Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh xuất bản và 01 cuốn do NXB Đại học sư phạm xuất bản. Tổng cộng có 12 môn học: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Giáo dục công dân; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý; Tin học; Công nghệ; Âm nhạc; Mĩ thuật; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Mỗi môn có nhiều từ 01 - 04 bộ.

Danh mục SGK lớp 2, lớp 6 được phê duyệt cụ thể như sau:

MINH ĐẠO