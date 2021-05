Công ty Thủy điện Đồng Nai đảm bảo nguồn điện an toàn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(LĐ online) - Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn đặt quyết tâm cao nhất với mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo nguồn cấp điện an toàn, ổn định.

Vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy phát điện theo lịch huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0)

Là đơn vị phát điện trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVN GENCO1), Công ty Thủy điện Đồng Nai có nhiệm vụ quản lý vận hành 2 nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (công suất 2 x 90 MW) và Thủy điện Đồng Nai 4 (công suất 2x170 MW). Tính đến thời điểm này, sản lượng điện phát lên lưới Quốc gia đạt 15,4 tỷ kWh. Công ty Thủy điện Đồng Nai không chỉ hoàn thành tốt công tác sản xuất điện năng phục vụ yêu cầu phát triển đất nước mà còn khai thác, sử dụng hiệu quả, đa mục tiêu nguồn nước, góp phần tham gia cắt giảm lũ, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích phát điện và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp ở hạ du, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông nói riêng, khu vực Tây Nguyên và cả nước nói chung.

Phân xưởng sửa chữa thường xuyên kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng thiết bị

Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại và đang diễn biến phức tạp, Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn chủ động trong việc phòng chống dịch, áp dụng biện pháp 5K theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công ty Thủy điện Đồng Nai trong tháng 5.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công ty đã đồng loạt triển khai các công việc sau: Tăng cường công tác quản lý vận hành, công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, diễn tập xử lý các tình huống bất thường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông; tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị, hoàn thành công tác tiểu tu và trung tu các thiết bị, thực hiện tổng kiểm tra các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; duy trì các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 với các biện pháp như: Lập các phương án vận hành phòng ngừa dịch Covid-19 nhằm đảm bảo vận hành trong mọi tình huống xảy ra, thực hiện biện pháp 5K, bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, kiểm tra thân nhiệt của cán bộ, công nhân viên, yêu cầu thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào 2 nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, diễn tập xử lý sự cố để sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống bất thường xảy ra

Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã và đang cố gắng, nỗ lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 bùng phát trở lại, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới đây.

PV