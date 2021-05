Sử dụng mã QR trên thẻ CCCD để giao dịch hành chính

(LĐ online) - Ngày 15/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin vừa có văn bản đề nghị gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố sử dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử để kiểm tra thông tin công dân.

Công an TP Đà Lạt làm CCCD gắn chíp cho người dân trên địa bàn thành phố

Theo Công an tỉnh, ngàỵ 23/1/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ CCCD, trong đó quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, chất liệu thẻ CCCD và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý mẫu thẻ Căn cước công dân.

Theo đó, tại mặt trước thẻ CCCD có gắn chíp điện tử có mã QR lưu thông tin về số chứng minh nhân dân của công dân.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự... Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức thực hiện quét mã QR để kiểm tra thông tin nhân thân, số chứng minh nhân dân của công dân, không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số chứng minh nhân dân (thông tin trong mã QR đã được Bộ Công an xác thực).

Công an tỉnh trao đổi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn biết và chỉ đạo bộ phận chức năng tại các đơn vị, địa phương phối họp thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và góp phần cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

C.THÀNH