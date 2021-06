Bảo Lộc: Thành lập 32 tổ an toàn Covid-19 trong các công ty, doanh nghiệp

(LĐ online) - Sáng 14/6, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc cho biết, tính đến nay, toàn thành phố đã có 22 công ty, doanh nghiệp thành lập 32 tổ an toàn Covid-19, với gần 300 thành viên tham gia.

Tổ an toàn Covid-19 tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Bảo Lộc làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh

Các tổ an toàn Covid-19 được thành lập, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, người lao động để chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các tổ an toàn Covid-19 có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch theo quy định của chính quyền và quy chế của doanh nghiệp; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý, Công đoàn cơ sở và bộ phận y tế của doanh nghiệp khi phát hiện trường hợp công nhân, lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (ho, sốt, đau họng, hội chứng cúm, biểu hiện viêm đường hô hấp ...) để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời; hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp trong doanh nghiệp khi có người mắc bệnh hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; kiến nghị với người có trách nhiệm, cán bộ Công đoàn đảm bảo các biện pháp, phương tiện, vật tư trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các thành viên tham gia tổ an toàn Covid-19 được tập huấn, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại nơi làm việc; được dành một phần thời gian ít nhất 30 phút mỗi ngày vẫn được hưởng lương để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh; được quyền yêu cầu người lao động dừng làm việc, thực hiện ngay các biện pháp khai báo, cách ly khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Ngoài ra, các tổ an toàn Covid-19 tại các công ty, doanh nghiệp còn có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch; cài đặt phần mềm khai báo y tế (Bluezone, Vietnam Health Declaration,…) để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

KHÁNH PHÚC