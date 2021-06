Cát Tiên: Vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã tổ chức vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Công an huyện Cát Tiên trao tiền đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dương Hùng Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp tham gia cùng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện đóng góp ủng hộ Quỹ.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đọc Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Cát Tiên. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, chung tay góp sức ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Với tinh thần quyết tâm, chung sức, đồng lòng cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh Covid-19, ngay tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện đã ủng hộ được gần 38 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, tại trụ sở Công an huyện Cát Tiên, đồng chí Thượng tá Trần Đức An - Trưởng công an huyện đã phát động đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19.

Với tình cảm, trách nhiệm chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã ủng hộ, đóng góp, mức tối thiểu là 01 ngày lương/người. Tại buổi lễ, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an huyện Cát Tiên đã đóng góp được 11.800.000đ.

Số tiền trên lập tức được đại diện lãnh đạo Công an huyện đến trao trực tiếp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19.

HOÀNG SA