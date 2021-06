Đơn Dương: Phát động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19”, ngày 4/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương đã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể

Tại lễ phát động, hơn 30 cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương đã ủng hộ tổng số tiền trên 86 triệu đồng. Đợt cao điểm vận động quyên góp sẽ kéo dài đến hết ngày 31/8.

Kinh phí được dùng để hỗ trợ mua vắc xin phòng Covid-19; mua máy thở và trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng; hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 có đời sống đang gặp khó khăn...

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Đình Thủy - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ vật chất, tinh thần trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn huyện nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Toàn thể Nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được khu dân cư an toàn, xã, thị trấn an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn.

VIỆT QUỲNH