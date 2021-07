Bảo Lộc: Vận hành khu cách ly tập trung tiếp nhận công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh

(LĐ online) - Ngày 18/7, UBND TP Bảo Lộc đã chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đưa vào vận hành khu cách ly y tế tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu TP Bảo Lộc (đóng tại phường Lộc Tiến) để tiếp nhận cách ly y tế các công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Lập rào chắn phân luồng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại khu cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Khu cách ly này được UBND TP Bảo Lộc thành lập theo Quyết định 1838 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng để tiếp nhận các công dân tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Khu cách ly này được thành lập từ việc trưng dụng 42 phòng của ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu Bảo Lộc, với sức chứa 120 giường.

Sáng 18/7, UBND TP Bảo Lộc đã huy động các lực lượng công an, dân quân tiến hành các phần việc như rào chắn, phân chia phạm vi an toàn khu cách ly; chuẩn bị điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu cách ly đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận các công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh

Bộ máy lâm thời, kiêm nhiệm làm công tác quản lý khu cách ly y tế tại ký túc xã trường Đại học Tôn Đức Thắng với 10 người do ông Phan Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc làm Giám đốc. Tại đây, các lực lượng quân đội, công an, y tế và dân quân được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe cho người cách ly và quản lý đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc được giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện ăn uống hàng ngày cho công dân cách ly.

Đến trưa 18/7, khu cách ly này đã chính thức vận hành đi vào hoạt đồng và tiếp nhận 3 công dân đầu tiên là sinh viên từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Trưa 18/7, khu cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm thủ tục tiếp nhận 3 công dân đầu tiên trở về từ TP Hồ Chí Minh

Theo quy định, tất cả các công dân được tiếp nhận cách ly y tế tại đây đều phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi rời TP Hồ Chí Minh về địa phương. Trong quá trình cách ly, ngoài các biện pháp chăm sóc sức khỏe, ăn uống thì các công dân cách ly sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ông Phan Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, cho biết: “Để tạo điều kiện tốt nhất đón nhận các công dân từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương, TP Bảo Lộc đã xây dựng các phương án cụ thể nhằm chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực và kinh phí, cơ sở vật chất. Trước khi tiếp nhận các công dân, thành phố sẽ làm việc với các địa phương, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh để triển khai các phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch khi tiếp nhận công dân. Ngoài khu cách ly tại ký túc xã Trường Đại học Tôn Đức Thắng, dựa vào tình hình thực tế và nhu cầu người dân đang làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh, địa phương sẽ trưng dụng thêm các địa điểm để xây dựng các khu cách ly y tế trong thời gian tới”.

Ngoài khu cách ly vừa thiết lập tại ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP Bảo Lộc còn có 2 khu cách ly y tế tập trung đang hoạt động là khu cách ly tại khu huấn luyện tập trung thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc và khu cách ly tại Trung đoàn Cơ động Công an Lâm Đồng (TP Bảo Lộc). Riêng khu cách ly y tế tại ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã sẵn sàng các điều kiện để hoạt động khi cần thiết. Cả 3 khu cách ly này được giao nhiệm vụ tiếp nhận cách ly y tế những trường hợp F1.

KHÁNH PHÚC