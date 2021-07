Đạ Tẻh đồng loạt chi trả hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 25/6, huyện Đạ Tẻh bắt đầu tiến hành chi trả hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công gặp khó khăn trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sáng 25/7, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã đồng loạt tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công gặp khó khăn

Đây là những đối tượng được hỗ trợ nằm trong Quyết định 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo khoản 12, Mục II, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Theo danh sách tổng hợp của UBND huyện Đạ Tẻh, toàn huyện đợt này có 2.222 đối tượng được hỗ trợ; trong đó, có 132 người có công gặp khó khăn, 87 hộ nghèo, 389 hộ cận nghèo và 1.614 đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng số tiền chi trả là 3,333 tỷ đồng. Đây là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai việc chi trả hỗ trợ này. Việc chi trả kịp thời đã góp phần giảm bớt những khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Bà Dương Thị Đẩy (80 tuổi, trú tại Thôn 6, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh), chia sẻ: Được huyện quan tâm hỗ trợ kịp thời nên những người già như tôi rất mừng vì có thêm tiền để lo chuyện ăn uống, ốm đau trong thời điểm dịch bệnh hoành hành.

Để đảm bảo công tác chi trả hỗ trợ được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đạ Tẻh đã phân công cán bộ cùng với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc chi trả tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện từ nay đến khi kết thúc chi trả. Quá trình chi trả hỗ trợ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Theo ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh là địa bàn có chùm ca bệnh Covid-19 xuất hiện vào đầu tháng 7/2021 có yếu tố dịch tễ liên quan đến người từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) về Đạ Tẻh. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân nói chung và nhất là các đối tượng người có công gặp khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Do đó, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1900 về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn nhanh chóng lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ nhằm đảm bảo việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định. Dự kiến, ngay trong ngày 25/7, toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đợt 1.

Theo Quyết định 1900 của UBND tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng được hỗ trợ gồm: Lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị mất việc làm, không có thu nhập, làm một trong các công việc sau: Người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; tự làm hoặc lao động làm việc trong các lĩnh vực: Ăn uống, lưu trú, du lịch, cơ sở làm đẹp (cắt, uốn tóc, làm móng, gội đầu), karaoke, vũ trường, quán bar, phòng trà, rạp chiếu phim, cơ sở massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, cơ sở tập gym, bi da, yoga, golf, hồ bơi; thu gom rác, phế liệu; bốc vác; lái xe mô tô 2 bánh chở khách (kể cả lái xe công nghệ), lái xe, phụ xe ô tô chở khách, vận chuyển hàng hóa; xe ngựa chở khách; đánh giày; lao động tại các trường mầm non, nhóm trẻ; người bán vé số lưu động và các đối tượng đặc thù khác tại địa phương như người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trường hợp 1 hộ gia đình thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ thì chỉ hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Định mức hỗ trợ đối với đối tượng là cá nhân: 1.500.000 đồng/người/lần, đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo: 1.500.000 đồng/hộ/lần.

ĐÔNG ANH