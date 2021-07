Gần 13 triệu người trong cả nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Đó là con số được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra trên phạm vi toàn quốc vào sáng 14/7.

Công nhân làm việc tại Công ty Mekava Việt Nam tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn. Ảnh minh họa: Khánh Phúc

Theo đó, làn sóng dịch Covid-19 thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4 đã ảnh hưởng đến đà khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động trong Quý II/2021, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong Quý II/2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập... So với Quý I/2021, dịch bệnh đã làm tăng thêm 3,7 triệu lao động rơi vào tình trạng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm lao động ở độ tuổi từ 25 - 54 với 75% lao động bị ảnh hưởng. Trong tổng số 12,8 triệu người bị tác động tiêu cực, có 557 ngàn người bị mất việc, chiếm 4,4% (Quý I là 540 ngàn người); 4,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 31,8%; 4,3 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm trên 34% và 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 66,4%. Trong đó, lao động khu vực thành thị chịu thiệt hại nhiều hơn so với lao động khu vực nông thôn với tỷ lệ lần lượt là gần 30% so với 14,3%.

Sự bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 đã đẩy 1,8 triệu người lao động trên phạm vi cả nước vào tình trạng không có việc làm. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, lao động có việc làm trong Quý II chỉ còn 19,4 triệu người giảm 1,32% so với Quý I.

Đợt bùng phát này đã xâm nhập và tác động vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một lượng lớn lao động (khoảng 4 triệu người), có các doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách. Một số ngành như giao thông vận tải, hàng không, du lịch, khách sạn, giải trí, bán lẻ, văn hóa, thể thao bị ảnh hưởng nặng nề, mất đi đà phục hồi của năm 2020 và sẽ còn chịu nhiều tác động tiêu cực hơn nữa.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do tình hình diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm, nên đời sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là lao động trong các khu vực công nghiệp; hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn do chính sách tiếp nhận lao động của một số nước; nhiều người lao động đăng ký nhận BHXH một lần, tự rời khỏi hệ thống BHXH đã ảnh hưởng tới việc bảo đảm an sinh xã hội. Do Chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia bền vững giai đoạn 2021 - 2025 chưa được phê duyệt nên năm 2021, nhiều địa phương lúng túng trong việc xác định mục tiêu giảm nghèo do áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức thấp, chủ yếu là đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, không có khả năng thoát nghèo.

LINH ĐAN