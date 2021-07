Nhân dân Bảo Lâm hướng về người dân các vùng dịch

(LĐ online) - Cùng cả nước hướng về TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19, những ngày qua, Nhân dân huyện Bảo Lâm dồn sức thu hái nông sản, phân loại, đóng gói cẩn thận, chất lên các xe tải, kịp thời gửi tặng người dân TP Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Chuyến xe yêu thương chở đầy ắp các loại nông sản, gửi gắm tình cảm của người dân huyện Bảo Lâm với người dân các vùng dịch

Bà Nguyễn Thị Vân Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, bộc bạch: “Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày bị dịch bệnh Covid-19 bao vây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An đã tổ chức 5 đợt vận động, quyên góp được 10,5 tấn nông sản, trị giá 55 triệu đồng và 1 tấn lương thực thực phẩm, trị giá 36 triệu đồng gửi tặng, hỗ trợ Nhân dân TP Hồ Chí Minh”. Nói rồi, bà Hải xúc động chia sẻ những hình ảnh về các thiện nguyện viên xã Lộc An không quản ngại khó khăn đang thu hái nông sản, khuân vác lên xe, vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận để chuyển xuống TP Hồ Chí Minh.

Tinh thần sẻ chia, tương trợ, sát cánh cùng TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19, không riêng gì ở xã Lộc An, hiện nay, phong trào gom góp nông sản, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng dịch đã lan rộng khắp các địa phương trong huyện Bảo Lâm. Bà Bùi Thị Thủ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Tân, cho biết: “Lộc Tân là một xã có đông người dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng qua 3 đợt tổ chức quyên góp, chúng tôi phối hợp với Đoàn xã Lộc Tân đã vận động được hơn 2,2 tấn nông sản và 9 triệu đồng tiền mặt gửi xuống hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19”.

Tương tự, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Quảng và Đoàn xã Lộc Quảng cũng vừa quyên góp được 15 tấn nông sản, nhu yếu phẩm, tổ chức chuyến xe yêu thương, trao tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm để gửi tặng người dân Bình Dương.

Trong những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm đã tiếp nhận 39 tấn nông sản, chủ yếu là rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm khác, với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Đại đức Thích Đồng Văn - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Lâm, chia sẻ rằng: Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong khó khăn, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc của con người Việt Nam càng được phát huy. Ai ai cũng mong muốn được góp một phần sức mình cùng với người dân các vùng dịch vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bất cứ sự chia sẻ nào cũng quý, cả vật chất và tinh thần, nhất là trong lúc TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đang căng mình ra để dập dịch Covid-19. Những chuyến xe yêu thương chở đầy ắp các loại nông sản, nhu yếu phẩm vượt hàng trăm cây số từ Bảo Lâm xuống Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đã thật sự tiếp thêm sức mạnh cho người dân nơi đây tiếp tục nỗ lực vươn lên, chung tay cùng cả nước một lòng quyết đẩy lùi dịch bệnh.

TRỊNH CHU