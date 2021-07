Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, trong những năm qua Lâm Đồng đã thực hiện rất tốt việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh luôn được giao đúng theo số biên chế công chức và số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định và Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hằng năm tỉnh đã ban hành kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trên cơ sở bản mô tả, xác định rõ vị trí việc làm, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đến nay đã chủ động xây dựng Đề án tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế.

Tính đến năm 2020, toàn tỉnh được giao 2.540 biên chế công chức, giảm 233 biên chế so với năm 2016. Số đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh tính đến năm 2020 là 777 đơn vị, giảm 54 đơn vị so với năm 2016, trong đó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh có 8 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan chuyên môn và tổ chức tương đương thuộc UBND cấp tỉnh là 123 đơn vị (giảm 31 đơn vị so với năm 2016); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện là 646 đơn vị (giảm 23 đơn vị so với năm 2016). Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (biên chế sự nghiệp) tính đến năm 2020 là 27.196 người, giảm 1.849 người so với năm 2016.

Cùng với việc nâng cao chất lượng, tỉnh cũng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật CBCCVC đúng quy định trong trường hợp vi phạm.

Ngành Nội vụ tỉnh cho biết thêm, Lâm Đồng đến nay luôn thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảm bảo công khai, minh bạch, đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước theo đúng quy định; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện định kỳ, đúng quy định việc chuyển đổi vị trí công tác CBCC; thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Sắp đến tỉnh cũng triển khai hiệu quả Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”, đảm bảo phù hợp với khả năng, tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; phân cấp đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

VIẾT TRỌNG