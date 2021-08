Bảo Lộc: Sử dụng mã QR trên ứng dụng Zalo để quản lý tài xế xe tải

(LĐ online) - Từ chiều 5/8, Công an TP Bảo Lộc đã đưa vào sử dụng mã QR trên ứng dụng Zalo tại 5/5 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào thành phố. Theo đó, để giảm tải cho các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, tại các chốt được in sẵn mã QR trên ứng dụng Zalo do Công an TP Bảo Lộc thiết lập.

Các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch tại các chốt trên địa bàn TP Bảo Lộc

Theo Thượng tá Đậu Xuân Bảo – Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc, chỉ huy chung các chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, mã QR do Công an thành phố triển khai tại 5 chốt. Khi lưu thông qua các chốt vào địa bàn TP Bảo Lộc, tất cả các lái xe vận chuyển hàng hóa sẽ sử dụng ứng dụng Zalo cài đặt trên điện thoại thông minh để quét mã QR tại chốt. Sau đó, trên zalo của người sử dụng sẽ hiện ra 1 biểu mẫu để tài xế khai báo các thông tin. Đặc biệt, Công an TP Bảo Lộc đã thiết lập địa chỉ các địa điểm tập kết, giao nhận hàng tại Bảo Lộc gồm Bến xe Đức Long và Mỏ đá Đại Lào (tại Thôn 5, xã Đại Lào) để các tài xế điền thông tin (nếu có).

Sau khi các tài xế điền đầy đủ thông tin và ấn nút gửi, các thông tin của tài xế sẽ được truyền về máy chủ đặt tại Công an TP Bảo Lộc. Tại đây, đơn vị đã giao trách nhiệm cho Đội Tổng hợp quản lý. Các dữ liệu này cũng được phân quyền về công an các phường, xã trên địa bàn để phục vụ công tác giám sát, quản lý tài xế điều khiển xe vận chuyển hàng hóa vào TP Bảo Lộc. Trong quá trình quản lý, giám sát, nếu phát hiện các vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định” – Thượng tá Đậu Xuân Bảo cho biết thêm.

Các lực lượng hỗ trợ tài xế xe tải quét mã QR trên ứng dựng Zalo ngay trên cabin

Ghi nhận cho thấy, tại các chốt kiểm soát đặt trên địa bàn TP Bảo Lộc được các lực lượng công an, y tế, dân quân và đoàn thanh niên phối hợp hiệu quả nhịp nhàng trong công tác giám sát phòng chống dịch. Từ chiều 5/8, ngoài xe tải vận chuyển hàng hóa phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì người điều khiển các phương tiện xe máy, ô tô con nội tỉnh Lâm Đồng không phải khai báo y tế khi qua các chốt kiểm dịch (trừ những trường hợp riêng biệt khi được yêu cầu kiểm tra). Đặc biệt là 2 chốt trên Quốc lộ 20 đặt tại xã Đại Lào và Lộc Nga và chốt trên Quốc lộ 55 phường Lộc Sơn được tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ tài xế quét mã QR ngay trên ca bin để tránh ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.

Kiểm tra phiếu xét nghiệm Covid-19 của các tài xế

Kiểm tra thân nhiệt tài xế xe tải khi qua chốt vào Bảo Lộc

KHÁNH PHÚC