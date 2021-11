Bảo Lâm: Chủ động thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Trong trạng thái “bình thường mới”, thời gian qua, huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương có số lượng người từ các tỉnh, thành đi về tăng đột biến. Đây là một trong những thách thức tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đòi hỏi chính quyền địa phương và các ngành chức năng có những biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt để phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm giám sát, quản lý người dân từ các tỉnh, thành phố vào địa phương đảm bảo công tác phòng, chống dịch

• NGƯỜI DÂN VỀ ĐỊA PHƯƠNG TĂNG ĐỘT BIẾN

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 15/10, thì người dân điều khiển phương tiện từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... vào Lâm Đồng ngày càng nhiều. Thậm chí có những ngày, có từ 3.000-3.500 người dân ngoài tỉnh qua Chốt số 1 đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) vào Lâm Đồng.

Riêng huyện Bảo Lâm, theo thống kê sơ bộ, trong 15 ngày qua (từ 15 đến 31/10), trong trạng thái “bình thường mới” số lượng người từ các tỉnh, thành phố đi đến huyện Bảo Lâm tăng đột biến với hơn 2.500 người. Từ đó, đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề đối với chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý công dân đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh vì sức khỏe cộng đồng.

Đến hiện tại, toàn huyện Bảo Lâm có 500 người đang được áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định. Trong đó, 246 người cách ly tại nhà 7 ngày và 258 người cách ly tại nhà 14 ngày. Hàng ngày, các tổ công tác của huyện cùng chính quyền các xã, thị trấn và các tổ COVID cộng đồng luôn chủ động phối hợp nắm bắt các thông tin liên quan đến người dân đi về từ các tỉnh, thành phố để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đang cách ly y tế tại nhà và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, nhằm kiểm soát tốt tình hình với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Từ ngày 24/10 đến ngày 2/11, huyện Bảo Lâm đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm COVID-19 và tất cả đều liên quan có yếu tố dịch tễ từ người ngoài tỉnh vào Lâm Đồng. Trong đó, 2 bệnh nhân tại xã Lộc Tân, 1 bệnh nhân tại xã Lộc Ngãi và 1 bệnh nhân tại xã Lộc Thành đều mắc COVID-19 sau khi từ TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai trở về địa phương; 7 trường hợp bệnh nhân COVID-19 còn lại ở tại Tổ dân phố 8 (thị trấn Lộc Thắng) có yếu tố dịch tễ khi tiếp xúc với người thân từ huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đi đến địa phương. Điều đó cho thấy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm, lây lan trong cộng đồng từ nguồn lây ngoài tỉnh vào địa phương là rất cao.

• TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NGƯỜI NGOÀI TỈNH

Cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bảo Lâm thì vai trò của lực lượng công an trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý công dân là vô cùng quan trọng. Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, cho biết: Với vai trò, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án, triển khai các giải pháp; tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện cùng với các cấp, các ngành, lực lượng chức năng cùng vào cuộc quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Từ đó, hướng tới mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn huyện. Riêng đối với lực lượng công an, đã và đang khẩn trương siết chặt quản lý địa bàn, di biến động dân cư, kịp thời phát hiện, lập danh sách quản lý; phối hợp với cơ quan y tế áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định với các trường hợp ngoài tỉnh đi đến, trở về từ các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, toàn lực lượng Công an huyện đảm bảo trực chiến 100% quân số; tập trung phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát dịch 24/24 giờ tại 2 chốt kiểm soát dịch ở xã Lộc Bảo và xã Lộc Nam, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn; tích cực nắm tình hình và đảm bảo an ninh, trật tự. Công an các xã, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành và lực lượng y tế địa phương đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân cùng với chính quyền địa phương chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, phối hợp cùng lực lượng y tế và tổ COVID cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết thần tốc những trường hợp có yếu tố dịch tễ để giám sát, cách ly, theo dõi đúng quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Nhi - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết: “Tất cả những trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn đều liên quan đến người ngoài tỉnh đi đến địa phương. Vì vậy, chúng tôi xác định, công tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình và quản lý người ngoài tỉnh vào địa phương là nhiệm vụ then chốt để phòng, chống, dập dịch có hiệu quả. Nhiệm vụ này đã được UBND huyện giao cơ quan công an và ngành y tế phối hợp với các ngành chức năng cùng các địa phương để thực hiện đảm bảo thích ứng linh hoạt và an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Với vai trò, nhiệm vụ được giao, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra phòng, chống tội phạm, quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn, khu vực cách ly... Tích cực triển khai các biện pháp nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ thông tin trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp lan truyền, tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận... Lực lượng công an cơ sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực bám chốt, bám địa bàn cùng với chính quyền xã, thị trấn ra sức “giữ vững vùng xanh”.

“Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chắc chắn địa phương còn đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức. Đối với lực lượng công an, chúng tôi luôn trong tâm thế chủ động tiếp tục khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng xã, phường, thị trấn là “pháo đài” vững chắc phòng, chống dịch; thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực vừa đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn vừa là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của Nhân dân để cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” - Thượng tá Đậu Xuân Bảo cho biết thêm.

HẢI ĐƯỜNG