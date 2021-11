Đam Rông: Nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn là vấn đề được huyện Đam Rông tập trung thực hiện nhiều năm qua. Đây được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của địa phương.

Huyện Đam Rông xác định rõ mục tiêu là nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện; mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức khác nhau và thực hiện đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em nhằm giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích đặc biệt là tai nạn đuối nước.

Ông Dương Tất Phong - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đam Rông, cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, ngoài các giải pháp nòng cốt, mang tính lâu dài như tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em ở các cấp, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trong Nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt, huyện Đam Rông gắn trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong việc quản lý, chỉ đạo và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em. Bên cạnh đó, địa phương cũng gắn chặt nội dung về trẻ em với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đam Rông cũng đã kết nối và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em để kịp thời trong việc xác minh, hỗ trợ can thiệp các vụ việc về bạo lực, xâm hại trẻ em cũng như ngăn chặn các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hay trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đơn cử như năm 2021, việc 3 trẻ em người dân tộc H’Mông là dân di cư tự do vào cư trú ở thôn Đưng Glê, xã Phi Liêng, bố mẹ các em bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, các em không còn họ hàng thân thích, không có giấy tờ nhân thân. Trường hợp này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã kịp thời báo cáo UBND huyện để thẩm tra các vấn đề liên quan cũng như thực hiện đúng các quy định để các em được đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng. Hay như ngày 24/9, ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có người bị vùi lấp do sạt lở tại khu vực Tiểu khu 66, đường vào Thủy điện Trung Nam, thuộc xã Đạ Long, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân và người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn. Các đơn vị liên quan cũng khẩn trương vào cuộc. Tuy nhiên, khi 3 nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế xã cấp cứu thì đều không qua khỏi. 3 nạn nhân tử vong gồm: Liêng Hót Na Than (7 tuổi), Liêng Hót Hữu Thọ (10 tuổi) cùng trú tại Thôn 2, xã Đạ Long và K’Hiếu trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (là họ hàng với em Liêng Hót Na Than). Nguyên nhân bước đầu được xác định do cả 3 em đi chăn bò tại Tiểu khu 66, trốn vào hốc ta luy đồi dốc cát khu vực ở vách núi để chơi đào hầm trú ẩn, sau đó bị sạt đất cát từ trên xuống vùi lấp, nghẹt thở gây tử vong. Tiểu khu 66 là khu vực dốc cát, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này. Ngay khi sự việc xảy ra, huyện Đam Rông đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có trẻ em gặp nạn. Hay đối với trường hợp cháu Trần Trọng Thanh (10 tuổi) trú tại xã Đạ Rsal, mẹ đẻ đã mất, bố đẻ không xác định được, cháu sống một mình với bà ngoại. Ngày 2/11, khi đang di chuyển trên đường thi hai bà cháu gặp tai nạn, bà ngoại từ trần còn cháu Trần Trọng Thanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ngoài hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu Thanh, chính quyền địa hương xã Đạ Rsal và huyện Đam Rông cũng đã kịp thời hỗ trợ cháu. Đồng thời liên hệ các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh, trong đó có Làng trẻ mồ côi SOS tỉnh Lâm Đồng và một cơ sở xã hội tại TP Hồ Chí Minh để có sự hỗ trợ đối với trường hợp cháu Trần Trọng Thanh. Song song với đó, huyện Đam Rông cũng đã nhanh chóng xác minh các nhân thân còn lại của cháu để đáp ứng nguyện vọng của cháu Trần Trọng Thanh là được sinh sống cùng họ hàng trong thời gian tới.

Sự chủ động của địa phương đối với các vấn đề về bảo vệ chăm sóc, trẻ em là điều kiện cần. Song, dù nhiều biện pháp đã được thực hiện nhưng vẫn có những yếu tố bất ngờ, vụ việc phát sinh. Bởi vậy, ý thức của các bậc phụ huynh, sự chung tay, đồng lòng của cả xã hội mới là điều kiện đủ để trẻ em luôn được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương và có môi trường an toàn để phát triển.

NGỌC NGÀ