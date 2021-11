Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021

Ở Việt Nam, mỗi năm có gần 7.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, trên 11.000 người bị thương tật suốt đời, chỉ riêng 11 tháng trong năm 2021, tai nạn giao thông đã cướp đi hơn 5.000 sinh mạng.

Các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm những đồng bào, đồng chí không may qua đời do tai nạn giao thông năm 2021 tại Việt Nam

Hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông,” Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Ôtô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tham dự Lễ Tưởng niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Quyền Điều phối viên thường trú tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam Kidong Park cùng lãnh đạo các bộ, ngành là cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có thân nhân không may qua đời do tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người hãy cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân tai nạn giao thông và gia đình của họ. Hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống.

Báo cáo mới nhất của tổ chức Y tế thế giới cho thấy, mỗi năm vẫn có gần 1,3 triệu người tử vong và gần 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông trên toàn cầu.

“Đau đớn hơn, phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là hàng ngàn tổ ấm gia đình bị tổn thương, hàng ngàn em nhỏ mất đi cha, mẹ, hàng ngàn bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa, mái ấm gia đình. Hình ảnh con trẻ đơn côi, giật mình thức giấc, nghẹn khóc giữa đêm khuya gọi mẹ, tìm cha mà không thấy đang bóp nghẹt con tim của mỗi chúng ta. Nỗi đau này là không thể chấp nhận được đối với Việt Nam cũng như mọi nước trên thế giới. Nỗi đau này cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống,” Phó Thủ tướng bày tỏ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng cho biết, cách đây hai ngày, Lễ tưởng niệm trên 23.400 đồng bào, đồng chí qua đời do đại dịch COVID-19 cũng được tổ chức. Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi-Vì người ở lại,” để kéo giảm tai nạn giao thông, để con trẻ mọi miền đất nước được đến trường trên những cung đường bình yên, để mọi nhà đều được sum vầy hạnh phúc bên nhau quanh mâm cơm mỗi khi chiều về, Phó Thủ tướng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, tôn giáo và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; đồng lòng thực hiện Đã uống rượu, bia - Không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; luôn tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông… cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, thân thiện.

Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,” Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2021 góp tiếng nói tri ân đến lực lượng chức năng và tưởng niệm những người đã không trở về nhà do tai nạn giao thông.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, năm 2021 là một năm đặc biệt khi dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt trong đó có nhu cầu giao thông hàng ngày, văn hóa giao thông và ý thức người tham gia giao thông.

Bên cạnh phần lớn người dân tham gia giao thông với ý thức tốt hơn, có một bộ phận người dân mang tâm lý chủ quan, thiếu ý thức, uống rượu bia khi tham giao giao thông, ông Khuất Việt Hùng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, ý thức người dân khi tham gia giao thông sẽ ngày càng được nâng cao.

