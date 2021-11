Ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông

Đội Thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông xã Tân Lâm, huyện Di Linh vừa được thành lập và làm lễ ra mắt hôm 20/11 vừa qua gồm 15 thành viên là những đoàn viên, thanh niên trong xã. Đội được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thôn, xã, giúp đỡ nạn nhân và làm công tác sơ cấp cứu kịp thời người bị tai nạn giao thông, song song đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông.

Trước bối cảnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp về tai nạn giao thông trên địa bàn xã và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, mô hình Đội thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông của xã Tân Lâm được kỳ vọng là sẽ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và sức sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tham gia vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng mạng lưới đội hình xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chung tay tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA