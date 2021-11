Sáng 17/11: Gần 500 ca COVID-19 nặng phải thở máy, ECMO; F0 cộng đồng tăng ở nhiều địa phương

Đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi 870.997 bệnh nhân COVID-19, trong số các F0 đang điều trị có gần 500 ca nặng phải thở máy, can thiệp ECMO; F0 cộng đồng tăng ở nhiều địa phương; Vĩnh Long, Lâm Đồng cách ly F1 tại nhà; Bà Rịa- Vũng Tàu truy trách nhiệm nếu không đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccine.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.045.397 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.609 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.040.346 ca, trong đó có 868.180 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (449.776), Bình Dương (244.720), Đồng Nai (79.262), Long An (36.772), Tiền Giang (21.951).

Tổng số ca được điều trị khỏi: 870.997

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.101 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.813; Thở ô xy dòng cao HFNC: 796; Thở máy không xâm lấn: 115; Thở máy xâm lấn: 366; ECMO: 11

Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 83 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.270 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 24.353.066 mẫu cho 64.714.626 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19: Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 100.862.898 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 64.767.521 liều, tiêm mũi 2 là 36.095.377 liều.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 17/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 255.016.333 ca COVID-19, trong đó có 5.128.446 ca tử vong. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua là 445.956 và 6.366 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 230.529.445 người, 19.358.442 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 77.959 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới về ca mắc mới COVID-19 với 61.231 ca; Đức đứng thứ hai với 39.985 ca; tiếp theo là Anh (37.243 ca). Nước Nga tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.240 người chết trong ngày; tiếp theo là Mỹ (867 ca) và Ukraine (838 ca tử vong). Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca COVID-19 tại Mỹ đến nay là 48.134.129 người, trong đó có 785.813 trường hợp tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, với 34.456.401 ca, 463.852 ca tử vong. Brazil xếp thứ ba với 21.965.684 ca và 611.478 ca tử vong. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 80,86 triệu ca mắc, tiếp đến là châu Âu với trên 68,75 triệu ca. Bắc Mỹ ghi nhận trên 57,7 triệu ca, Nam Mỹ là 38,71 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 8,64 triệu ca và châu Đại Dương trên 338.000 ca.

Các tỉnh miền Tây tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 rất cao, trong đó có nhiều ca cộng đồng

Tại TP Cần Thơ, ngày 16/11 thành phố phát hiện 547 ca F0; trong đó 174 ca được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng; 228 ca ghi nhận trong thời gian cách ly tại nhà; số còn lại nằm trong khu phong tỏa và cách ly.

Đến nay, tổng số ca F0 tại TP Cần Thơ là 13.448. Hiện, Cần Thơ đang điều trị hơn 2.900 bệnh nhân, trong đó có 102 trường hợp nằm ở tầng 3. Thành phố đã tiêm hơn 1,2 triệu liều vaccine.

Cà Mau thêm 340 ca mắc COVID-19, trong đó 146 ca cộng đồng, 3 trường hợp từ vùng dịch, 96 trường hợp ghi nhận khi đang cách ly; 95 trường hợp trong khu phong tỏa.

Tại Tiền Giang, số ca F0 hôm nay phát hiện là 671 (tăng 171 ca so với hôm qua), trong đó có 108 ca cộng đồng. Tổng số ca F0 của Tiền Giang là 21.951. Tiền Giang đã tiêm hơn 1,9 triệu liều vaccine.

Đồng Tháp ghi nhận 392 ca mắc mới (tăng 9 ca so với hôm qua), trong đó 104 ca trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Đồng Tháp đến nay là 14.200 ca. Số bệnh nhân đang điều trị 3.662 ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 3.535 ca. Hiện tỉnh đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vaccine.

Tại An Giang, tỉnh phát hiện 527 trường hợp mắc COVID-19. Đến nay, An Giang đã có hơn 19.000 ca F0 (cao thứ 3 ở khu vực miền Tây sau Long An, Tiền Giang).

Tỷ lệ tiêm vaccie của tỉnh đang tăng nhanh. Đến nay đã tiêm hơn 2,2 triệu liều.

Tại Vĩnh Long, tỉnh phát hiện thêm 291 ca F0, trong có 127 ca ghi nhận qua sàng lọc cộng đồng và cơ sở y tế.

Vĩnh Long bắt đầu cho F1 cách ly tại nhà từ ngày 17/11. Theo đó, F1 cách ly tại nhà 14 ngày liên tục, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày. Người ở cùng nhà với F1 không được đi ngoài trong thời gian cách ly.

Tỉnh Sóc Trăng có thêm 391 ca F0; trong đó có đến 205 ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Tổng số ca F0 tại tỉnh này đã vượt 10.000.

Bạc Liêu, trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận thêm 328 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm PCR.

Tỉnh cũng đã quy định cách ly y tế đối với F1. Cụ thể, với F1 đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 thì theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; tiêm 1 liều vaccine thì cách ly y tế trong 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày. Trường hợp chưa tiêm vaccine thì cách ly y tế 14 ngày. Tất cả phải luôn thực hiện nghiêm 5K.

Bến Tre ghi nhận thêm 206 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 194 ca trong cộng đồng, 12 ca trong khu cách ly. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre có số ca ghi nhận trong cộng đồng tăng cao kỷ lục từ đầu mùa dịch đến nay.

Trà Vinh ghi nhận 194 ca mắc mới, trong đó 154 ca phát hiện trong cộng đồng, 15 ca là người ngoài tỉnh về địa phương, 14 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 10 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung và một ca phát hiện trong khu phong tỏa.

Tỉnh Hậu Giang 24 giờ qua ghi nhận 97 ca mắc COVID-19. Trong đó, 25 ca mắc cộng đồng, 50 ca là F1 đã được cách ly tập trung trước đó, 18 ca là người về từ ngoài tỉnh.

Tỉnh cũng có kế hoạch thí điểm quản lý, chăm sóc F0 không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ như: sốt, ho, đau họng, đau đầu… tại nhà. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy… Đồng thời phải là trẻ em trên 1 tuổi; người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền; phụ nữ không mang thai…

Bà Rịa- Vũng Tàu: Trong tháng 11, địa phương của tỉnh không đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 phải chịu trách nhiệm

Trong 24 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 300 ca mắc COVID-19, trong đó 206 F0 được phát hiện ngoài cộng đồng.

Đây là số lượng ca mắc mới nhiều nhất được ghi nhận kể từ ngày 16/10. Trước tình hình số ca mắc mới tăng đột biến, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra văn bản yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, TP đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Đặc biệt, trong tháng 11 này, địa phương nào trên địa bàn không đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ngành, địa phương phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, phù hợp địa bàn dân cư, nhất là việc đi lại, biến động dân cư, tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch.

Tính từ thời điểm phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 28/6, đến nay Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận tổng cộng gần 7.000 ca bệnh, đã điều trị khỏi bệnh là 73,7% số mắc.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu tổng số người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt gần 98%, trong đó người đã tiêm mũi 2 đạt gần 52%.

Từ ngày 18/11, các trường hợp F1 tại Lâm Đồng được cách ly tại nhà

Kể từ 0 giờ ngày 18/11/2021, tỉnh Lâm Đồng sẽ áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân COVID-19.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, đối tượng F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, kể cả các trường hợp F1 đang cách ly tập trung sẽ được cách ly tại nhà.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Y tế nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án từng bước áp dụng điều trị F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà theo quy định.

Tỉnh Lâm Đồng những ngày qua liên tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao, hiện tổng số có 1.353 ca mắ. TP Đà Lạt nhiều nhất với 423 ca mắc.

Tính đến ngày 16/11, toàn tỉnh Lâm Đồng có 12.323 trường hợp thực hiện cách ly, trong đó cách ly y tế 827 người (có 827 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly, điều trị), cách ly tập trung 4.209 người, còn lại 7.287 người cách ly tại nhà.

(Theo Suckhoedoisong.vn)