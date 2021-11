Thông tin về ca tử vong thứ 3 liên quan Covid-19

(LĐ online) - Sáng 7/11, Sở Y tế Lâm Đồng công bố 1 ca tử vong liên quan Covid-19. Đây là ca tử vong thứ 3 được ghi nhận trong tỉnh đến thời điểm này.

Khu điều trị Covid-19 Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thọ - Giám đốc Khu điều trị Covid-19 Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cho biết: Ban Giám đốc và các bác sĩ, điều dưỡng trực Khu điều trị Covid-19 Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã tham gia hội chẩn từ xa với Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Thế Thạch của khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai về ca bệnh tử vong này và đã kết luận bệnh nhân tử vong do nguyên nhân viêm phổi nặng, di chứng nhồi máu não, đái tháo đường type II, tăng huyết áp, suy kiệt, nhiễm SARS-CoV-2.

Cụ thể như sau: Bệnh nhân L.T.N (71 tuổi, ở địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng), có tiền sử bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người phải, nằm một chỗ nhiều năm, đái tháo đường type II điều trị không liên tục, suy kiệt nặng, ăn uống kém.

Bệnh nhân có dịch tễ liên quan chùm ca bệnh tại Đức Trọng, có triệu chứng ho, thở mệt, đi khám được test nhanh dương tính và làm RT-PCR dương tính với SARS-COV-2 nhập viện ngày 17/10 trong tình trạng bệnh nhân thở mệt, SpO2 94% - 97%.

Ngày thứ 9 sau nhập viện (25/10), bệnh nhân ho khan nhiều, thở mệt, nhịp thở 25 lần/phút, không sốt, SpO2 81%, được xử trí cho bệnh nhân thở ô xy MASK (thở ô xy qua mặt nạ) rồi chuyển sang thở ô xy dòng cao (HFNC), chỉ số SpO2 đạt 92% - 94%.

Chiều 2/11, bệnh nhân lơ mơ, thở nhanh, co kéo cơ hô hấp nhiều, SpO2: 85%, huyết áp tụt, được đặt nội khí quản, thở máy. Ngày 5/11, bệnh nhân hôn mê được xử trí an thần, thở máy qua nội khí quản, có diễn tiến hôn mê sâu, được đặt lại nội khí quản, tình trạng bệnh không cải thiện. Đến 17 giờ 45, bệnh nhân được cấp cứu do ngưng hô hấp tuần hoàn, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản. Bệnh nhân tử vong lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

AN NHIÊN