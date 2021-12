Bảo Lâm: Xã Lộc An thí điểm cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà

(LĐ online) - Ngày 11/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Bảo Lâm đã thống nhất để xã Lộc An triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng tại nhà.

Huyện Bảo Lâm triển khai thí điểm cách ly, điều trị, chăm sóc 16 F0 không triệu chứng tại nhà từ ngày 10/12

Ngành y tế huyện Bảo Lâm cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Lộc An xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết cùng phối hợp triển khai các phương án, biện pháp quản lý, chăm sóc, điều trị cho các F0 không triệu chứng tại nhà thông qua việc thành lập trạm y tế lưu động.

Trong sáng cùng ngày, ngành y tế huyện Bảo Lâm phối hợp cùng UBND xã Lộc An tiến hành thẩm định các điều kiện, quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng để triển khai thí điểm cách ly, điều trị cho các trường hợp F0 tại nhà.

Theo đó, đối tượng được điều trị tại nhà gồm: Người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng lâm sàng, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở nhỏ hơn hoặc bằng 20 lần/phút, SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) lớn hơn hoặc bằng 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè; người đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 sau 14 ngày...

Điều kiện để được điều trị tại nhà là nhà ở riêng lẻ, nơi cách ly phải có đường để xe ô tô cứu thương đến được; phòng cách ly đảm bảo khép kín, có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Cùng với đó, người nhiễm Covid-19 có thể tự chăm sóc cho bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh; có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu. Trường hợp người nhiễm không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí nêu trên.

Sau khi tiến hành thẩm định, ngành y tế huyện Bảo Lâm và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Lộc An đã thống nhất và ban hành quyết định thực hiện thí điểm cách ly, điều trị, chăm sóc tại nhà đối với 16 trường hợp F0 không triệu chứng trên địa bàn.

Ông Đỗ Hoàng Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An, cho biết: Sau khi tiến hành thí điểm cách ly, điều trị, chăm sóc F0 không triệu chứng tại nhà, trạm y tế lưu động, tổ thẩm định theo dõi y tế và tổ Covid công đồng với các lực lượng y tế, công an, dân quân, thành niên… cùng phối thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Qua đó, nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trước mọi tình huống.

Còn ông Đỗ Phú Lương – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, cho biết: “Triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà là cách sẽ giảm tải cho các cơ sở điều trị F0 trên địa bàn huyện; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyết đối cho F0 và người nhà, ngành y tế huyện và các cơ quan chức năng cùng xã Lộc An đã chuẩn bị các quy trình, các bước đảm bảo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng với đó là công tác quản lý, điều trị, chăm sóc được triển khai thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh”.

Theo thống kê của xã Lộc An, từ ngày 26/11 đến ngày 7/12, trên địa bàn xã ghi nhận 71 trường hợp mắc Covid-19. Đến hiện tại, đang có 58 F0 đang điều trị tại các khu điều trị và cách ly điều trị tại nhà. Trong đó, có 16 F0 không triệu chứng được cách ly, điều trị, chăm sóc thí điểm tại nhà. Từ ngày 8/12 đến nay, xã Lộc An chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với Covid-19. Công tác khoanh vùng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng đang được ngành y tế huyện Bảo Lâm và xã Lộc An triển khai thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện để triển khai các biện pháp phòng chống, dập dịch hiệu quả.

HẢI ĐƯỜNG