BHXH quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện tốt công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến cuối năm 2021, BHXH tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng.

Cán bộ BHXH ra quân tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT...

Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, toàn hệ thống BHXH tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp thu, thu nợ và phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Tính đến cuối tháng 11/2021, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 1.190.677 người, đạt 98,8% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 4,39% với 50.083 người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 82.465 người, đạt 92,3% kế hoạch năm, tăng 1.547 người so với tháng trước; tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 73.809 người, đạt 91,72% kế hoạch năm, tăng 1.563 người so với tháng trước; tham gia BHXH tự nguyện là 15.863 người, đạt 65,86% kế hoạch năm, tăng 363 người so với tháng trước; tham gia BHYT là 1.174.814 người, đạt 99,47% kế hoạch năm, tăng 22.618 người so với tháng trước.

Tổng số người, lượt người được giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN trong tháng là 5.015 người và lượt người, lũy kế từ đầu năm là 57.433 người và lượt người; so với tháng trước tăng 8,18% với 379 người và lượt người, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 22,8% với 1.481 lượt người.

Tổng số lượt người khám chữa bệnh BHYT trong tháng là 107.934 lượt người với số tiền chi phí là 51.382 triệu đồng (bao gồm cả thanh toán trực tiếp); trong đó, khám chữa bệnh ngoại trú tại tỉnh là 99.317 lượt người với chi phí là 17.526 triệu đồng; khám chữa bệnh nội trú tại tỉnh là 8.617 lượt người với chi phí là 33.856 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh cho 1.385.602 lượt người với số tiền là 576.824 triệu đồng (bao gồm cả thanh toán trực tiếp), so với tháng trước chi phí khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh tăng 4,05% với số tiền là 2.002 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2020, số tiền chi khám chữa bệnh tại tỉnh lũy kế giảm 11,25% với số tiền là 73.133,6 triệu đồng.

Cũng trong tháng 11, BHXH toàn tỉnh đã phối hợp với Bưu điện huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 64 hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 2.399 người tham dự, qua đó phát triển được 136 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.133 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình (lũy kế đến hết tháng 11, BHXH toàn tỉnh đã tổ chức 375 hội nghị, với 13.528 người tham dự, phát triển được 1.259 người tham gia BHXH tự nguyện và 5.027 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình). Cùng đó, tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/11/2021.

Ngoài ra, BHXH tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác để thực hiện cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình.

Mặt khác, trong tháng 11, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong tháng đã thực hiện giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 2.660 đơn vị với 43.511 lao động, số tiền giảm 2.345 triệu đồng (lũy kế là 4.481 triệu đồng); thực hiện chi hỗ trợ cho 21.463 người với số tiền là 45.821 triệu đồng (lũy kế 51.771 người, số tiền là 122.090 triệu đồng). Thực hiện rà soát thông tin người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg theo văn bản chỉ đạo của Trung tâm công nghệ thông tin BHXH Việt Nam.

Từ nay đến cuối năm 2021, BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đồng thời, sẽ thực hiện rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021 để tập trung thực hiện các chỉ tiêu đạt kết quả còn thấp, nhằm cuối năm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch. Trong đó, phấn đấu thu BHXH, BHYT, BHTN đến hết năm đạt 91,5% trở lên kế hoạch thu năm 2021; tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn dưới 2,22% so với kế hoạch phải thu trong năm. Mặt khác, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp...

N.MINH