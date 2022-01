Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2022

(LĐ online) - Chiều 10/1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2021, toàn ngành đã phát huy tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước, thường xuyên bám sát nội dung chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành đã chủ động phối hợp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung thúc đẩy thực hiện các chương trình về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; an toàn - vệ sinh lao động; phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy... cũng như các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội nhằm đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra.

Chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em... và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội cũng được quan tâm chăm lo, hỗ trợ kịp thời, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, người cai nghiện ma túy; công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp… được thực hiện đảm bảo và hiệu quả.

Trong năm, Sở cũng đã kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất phương án hỗ trợ, tháo gỡ, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của tỉnh. Công tác phối hợp với các địa phương trong thực hiện rà soát, chi trả theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đảm bảo tính chính xác, công khai và minh bạch.

Riêng việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở đã phối hợp với các tỉnh, thành khu vực phía Nam; các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 6207/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón phụ nữ mang thai có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội về địa phương và Kế hoạch số 7044/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có nguyện vọng trở về Lâm Đồng. Kết quả, đã có 429 thai phụ và thân nhân từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam được đón về địa phương bằng phương tiện máy bay và 2.138 công dân thuộc nhóm ưu tiên được đón bằng phương tiện ô tô về địa phương đảm bảo an toàn.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng quy định. Tính đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện chi trả theo Quyết định 1900/QĐ-UBND và Công văn số 6137/UBND-NC cho 110.752 đối tượng với số tiền 166,1 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 55.680 đối tượng với số tiền 40,1 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg: Giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 2.530 đơn vị với số tiền 29,9 tỷ đồng, số lao động được hỗ trợ là 53.165 người với số tiền 126,5 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ của ngành nên việc thực hiện các chỉ tiêu được giao chưa đạt so với kế hoạch năm. Bên cạnh đó, thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và ngoài nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, cắt giảm sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động nên nhiều lao động buộc phải nghỉ việc. Ngoài ra, các thị trường lao động ngoài nước chủ lực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan cũng chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, tạm dừng tiếp nhận lao động và đến nay vẫn chưa có lịch chính thức tiếp nhận lao động trở lại nên hoạt động giới thiệu đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hầu như bị ngưng trệ.

Năm 2022, ngành lao động thương binh và xã hội đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Số lao động giải quyết việc làm 25.000 người, trong đó xuất khẩu lao động 200 người; số lao động được giải quyết việc làm mới từ 8.000 đến 10.000 người; duy trì tỷ lệ lao động thất nghiệp chung toàn tỉnh dưới 1,2%, khu vực thành thị dưới 2%; đào tạo nghề cho 36.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 74%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2%...

Dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

N.MINH