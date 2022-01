(LĐ online) - Chiều 10/1, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, trong năm qua, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước 398.873,6 ha, đạt 100,1% so với kế hoạch. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, đàn gia súc, gia cầm tăng khá so với cùng kỳ. Tình hình tư tưởng của nông dân trong tỉnh ổn định, luôn tin tưởng và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Hội các cấp; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; ảnh hưởng của mưa bão, mưa đá, lốc xoáy; giá một số mặt hàng nông sản xuống thấp; giá vật tư nông nghiệp thiết yếu tăng cao; một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn còn khó tiếp cận;... đã gây ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập và đời sống của nông dân, từ đó tác động đến hoạt động Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh. Các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện các hoạt động một cách phù hợp, bám sát với tình hình thực tế tại cơ sở.

Trong năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 3.234 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên cho 186.764 lượt hội viên nông dân; phối hợp và tổ chức 1.050 buổi tuyên truyền cho 55.931 lượt cán bộ, hội viên nông dân nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tập huấn cho 252 cán bộ, hội viên, nông dân là ứng cử viên lần đầu để cán bộ, hội viên, nông dân tham gia ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng đồng hành với toàn dân ứng phó với đại dịch Covid-19, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Hội trực tiếp vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp, ủng hộ 1.177,5 tấn rau, củ, quả; 57,8 tấn gạo; 1.097,7 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác trị giá 1.246,4 triệu đồng để thăm chốt kiểm dịch, các cơ sở cách ly tập trung, những hộ khó khăn tại nơi cư trú; đóng góp nông sản ủng hộ hỗ trợ bà con vùng dịch. Ngoài ra, Hội đã vận động thành lập được 808 Tổ Nhân dân tự quản “Giữ chặt vùng xanh” với 4.063 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; thành lập được 1.259 “Tổ Covid-19 cộng đồng” với 4.590 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

Thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội, trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.061 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay lên 167.465 hội viên. Đồng thời, thành lập được 22 chi hội nghề nghiệp với 446 hội viên, 47 tổ hội nghề nghiệp với 592 hội viên tham gia. Hội các cấp đã vận động xây dựng Qũy Hội 3.628,93 triệu đồng.

Đại biểu tham gia thảo luận, góp ý tại hội nghị

Các cấp hội đã phát động và vận động 109.083 hộ nông dân đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp năm 2021. Qua bình xét có 66.200 hộ đạt danh hiệu. Các cấp Hội vận động được 8.481 triệu đồng, 11.981 ngày công, 680.000 cây, 1.932 con giống giúp đỡ cho 896 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động hội viên nông dân hiến 131.200 m2 đất; đóng góp 57,5 tỷ đồng; 21.481 ngày công lao động để làm mới và sửa chữa 330,8 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 103,7 km kênh mương; sửa chữa 25 cầu, cống; tham gia trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa; vận động 155.251 hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa năm 2021.

Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục ký nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên, nông dân vay vốn. Tổng dư nợ ủy thác cho vay qua tổ chức Hội đến nay đạt trên 1.259,710 triệu đồng với 791 tổ Tiết kiệm & Vay vốn và 30.063 hộ dư nợ; tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh là 0,14%. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ là 727.866 triệu đồng qua 193 tổ Tiết kiệm & Vay vốn với 5.287 hộ. Nguồn Qũy Hỗ trợ Nông dân toàn tỉnh tăng trưởng 4.871,921 triệu đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Hội Nông dân các cấp trong tỉnh quản lý là 53.876 triệu đồng.

Nhằm kết nối, hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, các cấp Hội đã thành lập 69 Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân; 21 Điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân; trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ 1.620, 8 tấn nông sản, 03 tấn hoa cho nông dân. Bên cạnh kênh truyền thống, Hội đã kết nối tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử với 03 doanh nghiệp tham gia, số lượng nông sản kết nối qua sàn được 500 tấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân Lâm Đồng năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh, hiệu quả đạt chưa cao; công tác phát triển và quản lý hội viên của một số đơn vị còn bất cập; hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân chưa được triển khai thực hiện rộng khắp;...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý và thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2022, dự thảo Thông báo phân bổ chỉ tiêu năm 2022, dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10, khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

V.QUỲNH