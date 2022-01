Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 dịp tết

(LĐ online) - Ngày 28/1, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022.

Người dân, du khách vui chơi tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt những ngày giáp tết

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 606/UBND-VX3 ngày 25/1/2022 và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 425/BYT-DP.

UBND tỉnh giao Sở Y tế thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gửi Bộ Y tế theo quy định.

Trước đó, ngày 26/1, Bộ Y tế có công văn hoả tốc gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, nhận định Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022 sẽ làm gia tăng đi lại giao lưu của người dân sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021, Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tích cực, chủ động triển khai các giải pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm Công văn số 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế về tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán; không ngăn sông cấm chợ, tổ chức chăm lo người dân đón tết đầm ấm, tươi vui, an toàn, vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ, nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại các thành phố lớn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo Sở Y tế xây dựng và trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện sớm nhất có thể, phân công cụ thể cho các đơn vị liên quan theo từng nội dung và từng địa bàn phụ trách.

Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, xâm nhập, dịch bệnh mùa Đông - Xuân; tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là dịch Covid-19 và biến thể mới; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh phát triển và lây lan trong cộng đồng.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai “thần tốc” và “thần tốc hơn nữa” trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao; rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin để tập trung tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên trong thời gian ngắn nhất; xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng mùa Xuân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh trong mùa tết, lễ hội; đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19…

C.PHONG