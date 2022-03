Hơn 200 đoàn viên, người lao động được tuyên truyền kiến thức pháp luật mới

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 và 26/3/2022, tại các huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh, hơn 200 công chức, viên chức người lao động được tuyên truyền kiến thức pháp luật mới.

Đây là hoạt động phối hợp hàng năm giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh Lâm Đồng trong công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đợt này, có 3 lớp tuyên truyền đã được tổ chức; trong đó, có 2 lớp tại huyện Cát Tiên và 1 lớp tại huyện Đạ Tẻh. Tại mỗi lớp, đoàn viên, người lao động được các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm của 3 ngành truyên truyền, giới thiệu một số văn bản pháp luật mới, liên quan trực tiếp đến hoạt động công đoàn và đời sống xã hội như: Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 (gọi tắt là Đề án 938); pháp luật về an toàn giao thông đường bộ...

Tại các buổi tuyên truyền, nhiều nội dung được quan tâm, thảo luận đó là: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ; an toàn, vệ sinh lao động. Các chính sách đối với người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng. Vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Các quy định pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình… Xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình cha mẹ nuôi dạy con tốt, mô hình thực hiện an toàn thực phẩm. Tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, tai nạn giao thông tại địa phương. Các hoạt động tham gia kiểm soát, hạn chế tai nạn giao thông với chủ đề Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông, góp phần cùng chính quyền và Nhân dân kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ, giải pháp thiết thực của các cấp công đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao hiểu biết, nhận thức và chuyển đổi hành vi của đoàn viên, người lao động trong chấp hành pháp luật “sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”. Đồng thời, có sự tham gia, vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng tổ chức công đoàn kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ĐỨC THIỆM