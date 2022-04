Di Linh: Ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Sáng 25/4, Công an huyện Di Linh tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2022.

Công an Di Linh quyết tâm phấn đấu trong đợt cao điểm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn giao thông

Bắt đầu từ nay đến hết ngày 15/5, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân đẩy mạnh thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chủ động nắm tình hình xây dựng các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, kịp thời huy động, bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nhất là tuyến Quốc lộ 20. Tạo thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vận tải hàng hoá phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi ra quân, Trung tá Nguyễn Hồng Trâm - Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Di Linh cho biết, thực hiện đợt cao điểm ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát. Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, quyết liệt các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; trong đó, sẽ tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy, lạng lách đánh võng, tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang bị vào việc xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi phạm nhất là hành vi vi phạm điều khiển mô tô phân khối lớn “đi phượt” trên Quốc lộ 20, phòng chống ùn tắc đua xe trái phép trên địa bàn nhất là trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Trung tá Nguyễn Hồng Trâm cho biết, đơn vị quyết tâm phấn đấu trong đợt cao điểm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn giao thông, tạo nên ý thức thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ năm trước; nhất là không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trong dịp này, Công an huyện Di Linh cũng đã trao 50 chiếc mũ bảo hiểm và 1.000 tài liệu tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông cho Trường THCS Tân Lâm (xã Tân Lâm).

HOÀNG YÊN