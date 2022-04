''Điểm tựa'' cho học sinh nghèo và phụ nữ khó khăn

Thời gian qua, với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đam Rông đã hỗ trợ thiết thực cho học sinh nghèo và hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Đam Rông trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Gia đình chị Cil K’Thươn - thôn Đa La (xã Đạ M’Rông) vừa chuyển vào ở trong ngôi nhà mới do Hội LHPN huyện Đam Rông trao tặng. Chị K’Thươn có con bị bệnh hiểm nghèo, phải thở oxy 24/24, mọi khoản tiền trong nhà dành dụm được chị đều dốc hết để chữa bệnh cho con. Cuộc sống gia đình chị vốn đã khó khăn lại càng túng quẫn nên căn nhà dột nát bao nhiêu năm vẫn chưa được sửa chữa. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị, Hội LHPN huyện đã trao tặng mái ấm tình thương nhằm hỗ trợ gia đình có nơi ở ổn định. Không giấu được niềm xúc động, chị K’Thươn cho hay: “Tôi vô cùng biết ơn Hội LHPN huyện đã giúp đỡ cho gia đình một ngôi nhà mới. Từ nay mẹ con tôi không phải ở trong căn nhà mưa tạt, gió lùa. Tôi yên tâm để chăm sóc con cái”.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông, hiện, Hội có 7.352 hội viên, trong đó, gần 70% hội viên là phụ nữ dân tộc thiểu số. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống của hội viên phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, do đó, một trong những hoạt động được Hội LHPN huyện chú trọng và triển khai là giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nhất là hội viên dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN huyện đã kịp thời hỗ trợ hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Ngay khi thời điểm dịch COVID-19 vừa bùng phát ở địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các cơ quan và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ tiền, khẩu trang, gạo, mì tôm... để trao tặng các phần quà cho các gia đình hội viên khó khăn tại các xã. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội, Hội LHPN huyện đã đến thăm hỏi và tặng các phần quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện đang có con em đang lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... Đồng thời, thăm hỏi và trao tặng các phần quà cho học sinh đang điều trị COVID-19 tại Phòng khám đa khoa khu vực Đạ Tông nhằm kịp thời động viên các cháu nhanh chóng khỏi bệnh. Khi một số địa phương trong huyện phải giãn cách do có nhiều ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Hội LHPN đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể địa phương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ rau, củ, quả, nhu yếu phẩm để cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân.

Không chỉ trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN huyện Đam Rông còn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Hội đã trao tặng sinh kế để hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Hội LHPN từ huyện đến cơ sở còn tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong năm 2021, Hội LHPN huyện cùng với các cấp, các ngành đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ 295 hộ thoát nghèo, trong đó, có 95 hộ hội viên phụ nữ. Bên cạnh hỗ trợ hội viên phụ nữ, Hội LHPN huyện luôn quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vào đầu năm học mới, Hội đã vận động các doanh nghiệp để trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường học trên địa bàn. Những phần quà yêu thương đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của Hội LHPN các cấp trong huyện đến hội viên phụ nữ khó khăn và học sinh nghèo vượt khó, là nguồn động viên cả vật chất và tinh thần để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với những hoạt động hỗ trợ hội viên và học sinh nghèo, Hội LHPN huyện Đam Rông còn tích cực chung tay cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hội viên phụ nữ từ cấp cơ sở đến cấp huyện là nòng cốt tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Hội LHPN huyện đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách cơ quan cấp phát nước sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho hội viên phụ nữ trên toàn huyện; hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 với gần 600 triệu đồng; ủng hộ hàng chục tấn nông sản cho các địa phương vùng dịch... Đồng thời, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã thăm, tặng quà và hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân hỗ trợ nhu yếu phẩm và tham gia nấu ăn cho các thành viên trực tại chốt kiểm soát, khu cách ly; phối hợp với Huyện Đoàn Đam Rông và Hội Chữ thập đỏ huyện duy trì “Bếp ăn 0 đồng” cho tài xế đường dài qua Quốc lộ 27... Hội LHPN từ huyện đến cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương truyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân đi tiêm vaccin phòng, chống COVID-19 theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh có con em từ 5-12 tuổi đi tiêm vaccin.

TUẤN HƯƠNG