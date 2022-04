Khó khăn đối với mầm non ngoài công lập do dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 7/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, tính đến thời điểm tháng 4/2022, Lâm Đồng có 1 trường mầm non tư thục và 11 nhóm trẻ tư thục độc lập xin ngưng hoạt động vì không có giáo viên; 21 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục độc lập xin giải thể vì không có khả năng hoạt động trở lại sau đại dịch Covid-19.

Học sinh Trường Mầm non Hiển Linh, Đà Lạt trở lại trường học trực tiếp

Khó khăn rõ nhất đối với các cơ sở mầm non ngoài công lập là đội ngũ giáo viên và nhân viên không có bất cứ khoản thu nhập nào trong thời gian nghỉ giảng dạy do dịch bệnh Covid-19. Hầu hết các giáo viên và nhân viên đều phải tự trang trải cuộc sống bằng cách tìm công việc khác. Hệ thống trường mầm non ngoài công lập phải đóng cửa thời gian dài và không thu được học phí do không thể tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non bằng hình thức trực tuyến. Vì vậy, hầu hết các cơ sở gặp khó khăn khi duy trì cơ sở vật chất và ổn định nguồn lao động trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cơ sở giáo dục mầm non có 231 trường; 399 nhóm lớp độc lập tư thục. Tại thời điểm tháng 4/2022, tổ chức dạy học trực tiếp có 195 trường và 352 nhóm lớp độc lập tư thục. Theo đó, tổng số trẻ mầm non đến trường là 32.871/62.269, đạt tỷ lệ 52,78%; trong đó nhà trẻ là 2503/6088 cháu (tỷ lệ 46,04%); mẫu giáo là 30.368/56.181 (tỷ lệ 54,05%).

M.ĐẠO