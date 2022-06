Cát Tiên: Truyền dạy hát then, đàn tính cho thế hệ trẻ người Tày, Nùng

Thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, trong gần 1 tháng qua, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức lớp truyền dạy đàn tính, hát then cho hơn 20 thanh, thiếu niên người Tày, Nùng tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên.

Hát then, đàn tính là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo của đồng bào Tày, Nùng cư trú lâu đời ở rừng núi phía Bắc. Tiếng đàn tính hòa nhịp cùng lời hát then mượt mà chan chứa, khi thì dìu dặt, tha thiết, rộn ràng, tươi vui, dồn dập, lúc lại nhấn nhá từng tiếng, thầm thì như kể chuyện... thể hiện tình yêu với thiên nhiên, con người, khát vọng về cuộc sống bình yên, khát vọng vươn lên ấm no, hạnh phúc. Mang theo điệu hát then từ quê hương, những năm qua, CLB Hát then đàn tính thị trấn Phước Cát đã đưa điệu then trở thành món ăn tinh thần gắn liền với sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng và của người Tày, Nùng trên quê mới.

Tham gia lớp học, các học viên trẻ đã được lớp nghệ nhân đi trước truyền dạy điệu hát then cùng cách thức gảy đàn, diễn xướng để tiếng đàn vừa hòa quyện vào lời hát, vừa dẫn dắt, vừa đệm, nhưng cũng đóng vai trò như một giọng hát thứ hai. Việc mở lớp truyền dạy hát then, đàn tính cho thế hệ trẻ là một hoạt động thiết thực, nhằm phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESSCO công nhận năm 2019, phục vụ phát triển du lịch Cát Tiên.

QUỲNH UYỂN