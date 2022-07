Công an huyện Đam Rông: Thăm, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), Đoàn Công an huyện Đam Rông đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sỹ trên địa bàn.

Đến thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, các thương binh, gia đình có công với cách mạng, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, đồng thời khẳng định: Những năm qua, thấm nhuần sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cuả Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; lực lượng Công an Đam Rông nói riêng, lực lượng Công an Lâm Đồng nói chung đã luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn, hy sinh xương máu của các liệt sỹ, các thương binh, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để đất nước ta được vững mạnh như ngày hôm nay.

Lực lượng Công an Đam Rông những năm qua xác định rõ mục tiêu phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước; đoàn kết, thống nhất một lòng; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng đất nước, quê hương văn minh, giàu mạnh.

Dịp này, các đối tượng chính sách được đến thăm cũng đã bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm, động viên của Công an huyện Đam Rông; đồng thờihứa sẽ luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGỌC NGÀ