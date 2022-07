Lâm Đồng: Ghi nhận 1 ca mới tử vong do Covid-19

(LĐ online) - Ngày 13/7, Sở Y tế Lâm Đồng đã ghi nhận 1 ca mới tử vong do nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tử vong do nhiễm SARS-Co-V -2 tại Lâm Đồng lên 146 ca.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Sở Y tế Lâm Đồng đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm khẩn trương xác minh và báo cáo lý do chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 của bệnh nhân tử vong có nhiễm SARS-CoV-2 này để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể: Bệnh nhân L.T.G (nữ, 91 tuổi, ở địa chỉ: xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), có tiền sử chưa tiêm vắc xin Covid-19. Bệnh nhân tử vong tại Khu điều trị Covid-19, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng với chẩn đoán: Ngưng hô hấp tuần hoàn, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim độ IV, nhiễm SARS-CoV-2 nặng.

Như vậy, qua hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh tử vong do Covid-19 tại Lâm Đồng, đây là trường hợp ca tử vong mới ghi nhận do Covid-19 trở lại. Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 48 để tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng nhằm hạn chế sự gia tăng ca nhiễm bệnh và tử vong do biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

AN NHIÊN