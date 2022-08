Đam Rông: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho giáo viên THPT

Từ ngày 2 - 5/8, Hội đồng Giáo dục pháp luật huyện Đam Rông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Trong thời gian học tập, 135 học viên thuộc đối tượng 4 được truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chuyên đề về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với tình hình mới. Ngoài các chuyên đề chính nói trên, các học viên còn học tập một số chuyên đề bổ trợ khác.

LAM PHƯƠNG