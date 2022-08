Huyện Đoàn Di Linh nhận bằng khen của Bộ Công An

(LĐ online) - Chiều 8/8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công An tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về "Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ" giai đoạn 2018 - 2022.

Chị Lê Thị Đào Loan (thứ 3 từ phải qua) nhận bằng khen của Bộ Công an trao cho Huyện Đoàn Di Linh

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình, đã có nhiều tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên được các cấp khen thưởng. Có 56 tập thể, 109 cá nhân được Bộ Công an, Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích trong tổng kết Chương trình phối hợp.

Dịp này, Huyện Đoàn Di Linh vinh dự được Bộ Công an, Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì thành tích trong công tác tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giai đoạn 2018 - 2022.

Chị Lê Thị Đào Loan - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh chia sẻ: Trong những năm qua, Huyện Đoàn Di Linh đã tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc l”; chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an trong hoạt động tham gia giữ gìn an ninh; trật tự trên địa bàn.

Dưới sự điều hành của Huyện Đoàn, các mô hình: Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, cổng trường an toàn giao thông, câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm, đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đã hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

NGỌC NGÀ