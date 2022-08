Phát huy vai trò cán bộ mặt trận trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế

Góp phần chung vào quá trình thu nộp ngân sách đạt yêu cầu đề ra, thúc đẩy KT - XH địa phương phát triển, phải kể tới vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Họ đã tích cực phối hợp cùng cán bộ thuế, cán bộ các đoàn thể chính trị cơ sở “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về thuế, phí theo quy định.

Triển khai hướng dẫn các thông tin mới nhất về chính sách thuế năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bon Yô Soan nhấn mạnh: “Đối với MTTQ và các tổ chức thành viên, thời gian qua, chúng tôi đã tập trung tăng cường phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Mặt khác, MTTQ các cấp tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế của Nhân dân và công chức, nhằm thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần vào quá trình nỗ lực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước tại địa phương hàng năm đề ra. Góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 do Cục Thuế thực hiện đạt 7.743,2 tỷ, đạt 79% dự toán Trung ương, đạt 70% dự toán địa phương và bằng 120% so cùng kỳ. Trong đó, thu thuế, phí là 5.063 tỷ đồng, đạt 92% dự toán Trung ương, đạt 80% dự toán địa phương và bằng 139% so cùng kỳ.Góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ở mức 9,29%”.

Thời gian qua, Cục Thuế chỉ đạo kịp thời các Chi cục Thuế chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tại các huyện, thành phố triển khai thực hiện quy chế phối hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu để phối hợp tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế đạt hiệu quả. Hàng năm, đều có văn bản ký kết chương trình phối hợp giữa ngành Thuế và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội để duy trì hoạt động thường xuyên, phát huy những mặt tích cực.

Từ tỉnh đến các huyện, thành phố, các phường, xã... trong quá trình phối hợp hoạt động, ngành Thuế luôn chủ động, công khai, minh bạch chính sách thuế, mức thuế khoán, thông tin người nộp thuế vi phạm... giúp cho MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tham gia giám sát hoạt động của cơ quan thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, người nộp thuế nắm rõ chính sách, pháp luật thuế, để từ đó thực hiện quyền chủ động của mình trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, tự giác chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế.

Mới đây nhất, để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chính sách, pháp luật về thuế mới nhất năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế năm 2022 như: phổ biến Nghị định số 15 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; quán triệt, phổ biến, cung cấp những nội dung cơ bản của Nghị định số 34 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã được hướng dẫn, cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử để có thêm kiến thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử đảm bảo tiện ích trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Ngoài ra, cán bộ Mặt trận còn phối hợp với cán bộ thuế, cán bộ đoàn thể, chính quyền cơ sở hướng dẫn cho người dân cài đặt, đăng ký ứng dụng ETAX MOBILE. Đây là ứng dụng Thuế điện tử được cài đặt trên điện thoại di động thông minh, cho phép cá nhân, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị có kết nối 3G, 4G, Wifi, GPRS.

Công tác phối hợp giữa các Đội thuế với Ban Công tác Mặt trận và Chi hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố trong công tác vận động Nhân dân nộp thuế, phí, lệ phí môn bài tại các điểm dân cư tập trung trở thành ngày hội thu thuế, phí và phong trào thi đua hàng năm được Nhân dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành công tác thu nộp thuế, phí trước thời hạn. Nhiều địa phương gắn phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trở thành tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, đã có tác động tích cực đến Phong trào thi đua Thực hiện nghĩa vụ thuế.

NGUYỆT THU