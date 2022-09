Đà Lạt: Tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non

Phòng Giáo dục - Đào tạo Đà Lạt cho biết đang tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phòng đã hướng dẫn các trường mầm non trên địa bàn thực hiện các văn bản trong quản lý, hoạt động, đặc biệt của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; phối hợp với địa phương kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động các nhóm trẻ trên địa bàn; đề xuất UBND cấp phường, xã cấp phép thành lập và hoạt động giáo dục cho 100% các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo quy định; đình chỉ những cơ sở không đủ điều kiện.

Tính đến tháng 7/2022, toàn thành phố duy trì 102 nhóm trẻ và 25 lớp mẫu giáo độc lập, giải thể 7 nhóm; cấp phép hoạt động mới cho 2 lớp mẫu giáo độc lập và 3 nhóm trẻ tại các phường, xã.

VIẾT TRỌNG