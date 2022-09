Đà Lạt thông thoáng trong ngày thứ 2 nghỉ Lễ Quốc khánh

(LĐ online) - Tới 16h chiều 2/9, các tuyến đường chính tại TP Đà Lạt vẫn thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi, trong khi hầu hết hàng quán kinh doanh, khách sạn không rơi vào tình trạng quá tải.

Quảng trường Lâm Viên, khu vực thu hút nhiều du khách, người dân tới vui chơi, giải trí trong dịp Lễ 2/9

Trong ngày thứ 2 nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, theo ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh so với ngày thường. Tuy nhiên, trên các tuyến đường chính như đèo Prenn, Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Phan Đình Phùng,…các phương tiện vẫn lưu thông thuận lợi. Ngay cả các khu, điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt như Vườn hoa Thành phố, Khu du lịch thác Datanla, Thung Lũng Tình Yêu, Đường Hầm Điêu khắc, Ga Đà Lạt,…giao thông thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ như các năm trước.

Ghi nhận tại đường Trần Quốc Toản vòng quanh hồ Xuân Hương, khu vực Nguyễn Văn Cừ, khu Hoà Bình, các tuyến đường trung tâm lượng xe khách 16 và 45 chỗ khá đông vào khoảng 17h chiều 1/9. Tới khoảng 16h chiều 2/9, trời Đà Lạt vẫn mưa nhỏ rải rác, các phương tiện từ Quốc lộ 20 hướng lên đèo Prenn, Mimosa vào trung tâm thành phố bắt đầu nhộn nhịp hơn. Tại các điểm giao thông quan trọng là ngã ba, ngã 4, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Lạt kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan có mặt 24/24h để điều tiết, đảm bảo không để xảy ra tình huống các phương tiện lưu thông ùn tắc, quá tải.

Riêng về giá phòng nghỉ, theo Phòng Văn hóa, Thông tin TP Đà Lạt, các khách sạn, nhà nghỉ không tăng giá, hoặc chỉ tăng nhẹ so với ngày thường từ 10-20%. Nhiều khách sạn khu vực trung tâm lẫn ngoại ô thành phố vẫn treo bảng còn phòng trống. Theo ghi nhận, khách sạn giá phòng dao động từ 250.000-350.000 đồng/đêm đối với phòng đơn, riêng phòng đôi từ 450.000 -800.000 đồng/đêm. Các khách sạn tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao, vẫn còn khoảng 20-30% phòng trống…

Theo ghi nhận, lượng du khách tới Khu du lịch Vườn hoa Thành phố tham quan khá đông sáng 2/9 nhưng tăng chỉ gấp 3 tới 4 lần so với ngày cuối tuần

Về tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1 tới 4/9), tỉnh Lâm Đồng buổi sáng trời nắng. Đầu chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C, chủ yếu tại các huyện phía Nam Lâm Đồng là Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Cát Tiên. Trong ngày 2/9, từ 12h30 phú tới 16h, trời Đà Lạt mưa to tới mưa nhỏ rải rác nhiều nơi. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng theo cơ quan chức năng, dự kiến, trong chiều tối nay, lượng du khách lên TP Đà Lạt nghỉ Lễ 2/9 sẽ tiếp tục tăng thêm.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 2.800 cơ sở lưu trú du lịch, chủ yếu tập trung tại TP Đà Lạt với hơn 2.230 cơ sở lưu trú (công suất trên 33.000 phòng), có thể đón tiếp khoảng 50.000 lượt khách/đêm. Cả tỉnh có 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, hơn 60 điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách.

Nhằm tạo điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng” cho du khách và Nhân dân nghỉ lễ an toàn, vui chơi giải trí lành mạnh dịp Lễ 2/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường, đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp lễ để tăng giá, ép giá trái quy định; tổ chức tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;…

Mọi ý kiến phản ánh của người dân, du khách về hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 2/9 có thể liên hệ qua Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, số điện thoại 02633.820.761; 0965.498.969; Thanh tra Sở Giao thông vận tải, số điện thoại: 02633.702.956; Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 02633.701.000. Tại TP Đà Lạt, du khách nếu gặp các vấn đề phát cần phản ánh gọi đường dây nóng qua điện thoại: 0912.903.178 và 02633.822.342 thuộc Phòng Văn hóa, Thông tin TP Đà Lạt để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết. Một số thời điểm, đặc biệt là từ 16 tới 17h chiều 1 và 2/9, một số đoạn đường các phương tiện lưu thông đông đúc nhưng không xảy ra hiện tượng quá tải Buổi tối ngày 2/9, từ 18 tới 23h, khu vực chợ đêm Đà Lạt luôn đông đúc du khách tới mua sắm, vui chơi, giải trí

C.THÀNH