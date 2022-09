Xã hội hóa giáo dục hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú

Phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, những năm qua, Trường PT DTNT THCS huyện Lạc Dương đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục và tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh dân tộc nội trú, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn và Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường PT DTNT THCS huyện Lạc Dương nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 - 2023, Dơng Gur Hứa Thị Minh Vi rời buôn làng ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đạ Chais đến học tập tại Trường PT DTNT THCS huyện Lạc Dương. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là con hộ nghèo và mồ côi mẹ, vì vậy ngay từ đầu năm học, em đã được nhà trường vận động mạnh thường quân hỗ trợ 2 suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng để mua sắm quần áo và dụng cụ học tập. Và nhà trường vẫn đang tìm các mạnh thường quân để tiếp tục hỗ trợ cho em trong thời gian tới.

Còn với Rơ Ông An Đình - lớp 8A, cũng con hộ nghèo, hàng tháng em được hỗ trợ học bổng 300 ngàn đồng do nhà trường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng. Chính sự quan tâm, hỗ trợ này đã giúp Rơ Ông An Đình yên tâm theo học ở mái trường PT DTNT THCS Lạc Dương suốt 2 năm qua.

Cô Trần Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS huyện Lạc Dương cho hay, bên cạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã tích cực thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Cùng với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhà trường vận động các mạnh thường quân hỗ trợ các suất học bổng, năm học này, riêng khối lớp 6 mới nhập học có 16 học sinh thuộc hộ nghèo, mồ côi cũng sẽ được nhà trường tiếp tục huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các em.

Học sinh của Trường PT DTNT THCS huyện Lạc Dương đến từ 5 xã đều là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đa số các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhà trường đã huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng trang thiết bị đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, vật dụng cá nhân cho học sinh nội trú, đặc biệt là các suất học bổng hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Thời gian qua, nhà trường đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhóm thiện nguyện trao tặng gần 500 chiếc áo khoác đồng phục, gần 1.600 phần quà gồm nhu yếu phẩm và vật dụng cá nhân cho học sinh, hàng trăm suất học bổng với mỗi suất từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng trao trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiếp nhận các trang thiết bị cho khu nội trú của học sinh như nệm, giường, mền, máy lọc nước, bóng đèn năng lượng, ti vi, máy tính để bàn, kệ để dép, quạt, chậu hoa, ghế đá… Không chỉ vậy, nhà trường còn tiếp nhận hàng chục bộ dụng cụ thể dục thể thao, trang phục biểu diễn văn nghệ cho học sinh. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhà trường đã tiếp nhận hàng trăm khẩu trang y tế, kít test, thuốc chữa bệnh thông thường phục vụ học sinh dân tộc nội trú…

Cùng với đó, tập thể Trường PT DTNT THCS huyện Lạc Dương tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, rèn kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh. Qua đó, giúp học sinh dân tộc nội trú nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và tự tin hòa nhập môi trường học tập.

“Những năm qua, công tác xã hội hoá giáo dục đã góp phần tôn tạo cảnh quan sư phạm, điều kiện dạy học của nhà trường. Trong các hoạt động dạy và học, bên cạnh sự cố gắng của đội ngũ thì sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội khác đã mang lại kết quả đáng kể. Hiện nay, nhờ xã hội hóa giáo dục mà điều kiện của nhà trường ngày càng được cải thiện, hệ thống chiếu sáng, phòng học, những tiện nghi phục vụ sinh hoạt nội trú cho học sinh được trang bị đầy đủ và đưa vào sử dụng hiệu quả. Nhà trường đã đảm bảo chương trình chính khoá và đặc biệt tổ chức tốt việc dạy học buổi thứ 2 nên chất lượng toàn diện cũng như chất lượng mũi nhọn ngày một ổn định và đi lên. Trong những năm gần đây, nhà trường đã có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh, 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS… Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cũng như nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh dân tộc nội trú”, cô Trần Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS huyện Lạc Dương chia sẻ.

