Tỉnh Đoàn Lâm Đồng được khen thưởng vì có thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(LĐ online) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 đã huy động gần 1,9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia; thực hiện hơn 26.400 (tăng 9,56% so với năm 2021) công trình thanh niên các cấp, với tổng kinh phí là 444 tỉ đồng (tăng 61,96% so với năm 2021). Các công trình, phần việc được đầu tư về quy mô, chất lượng hơn so với những năm trước.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đại diện nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn

Đây là mùa hè đầu tiên, Chiến dịch hè triển khai 6 ngày tình nguyện cao điểm tạo sự lan tỏa rộng khắp mang đậm màu sắc của từng khối đối tượng.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vinh dự là 1 trong 28 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022. Trong Chiến dịch năm nay, toàn tỉnh đã duy trì được 75 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.704 tình nguyện viên; thực hiện được 8 công trình thanh niên với tổng trị giá 168 triệu đồng.

V.QUỲNH