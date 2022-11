Thực tập Phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh

(LĐ online) - Sáng 25/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu chỉ đạo tại buổi thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và các sở, ban, ngành và gần 400 cán bộ chiến sỹ lực lượng PCCC và CNCH, các lực lượng thuộc các sở, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Buổi thực tập tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên TP Đà Lạt. Tình huống giả định, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 25/11/2022, tại nhà hát thuộc Công ty Cinestar đang diễn ra bình thường thì bất ngờ xảy ra sự cố chập điện gây cháy.

Đồng chí Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban Chỉ đạo điều hành buổi thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Lúc này, hệ thống báo cháy tự động đang bảo trì, không hoạt động nên chỉ đến khi thấy khói tỏa ra ở trên mái nhà hát thì lực lượng PCCC cơ sở mới phát hiện và báo cháy. Lúc đó đám cháy đã lan ra và bao trùm toàn sân khấu, tiếp tục lan sang khu vực bên cạnh. Khu vực xảy ra cháy có khoảng 300 người đang làm việc với nhiều vật liệu dễ cháy.

Khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng báo động khẩn cấp, gọi 114 để báo cháy; triển khai phương án chữa cháy tại chỗ, tiến hành đưa được khỏang 250 người ra ngoài an toàn nhưng vẫn còn khoảng 50 người đang mắc kẹt; trong đó, có khoảng 10 người đang không tìm được lối thoát nạn, 20 người hoảng loạn chạy thẳng lên mái nhà hát, 5 người bị cấu kiện xây dựng đổ đè lên người, 15 người đang bị ngạt khói.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã điều động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai đội hình, dùng vòi phun nước tổ chức chữa cháy, kết hợp tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy và cấp cứu kịp thời.

Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn về người và hạn chế thiệt hại tài sản.

Gần 400 cán bộ, chiến sỹ lực lượng PCCC và CHCN chuyên nghiệp và lực lượng thuộc các sở, ngành, đơn vị doanh nghiệp tham gia thực tập

Đây là đợt thực tập phương án chữa cháy và CNCH có quy mô lớn trong năm 2022 với sự tham gia của nhiều lực lượng, huy động nhiều thiết bị, phương tiện hiện đại. Buổi thực tập nhằm tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ xảy ra của lực lượng, phương tiện tại chỗ; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH của Công an tỉnh với các lực lượng khác trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn xảy ra; kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn.

Nhấn mạnh việc chủ động chuẩn bị phương án, kịch bản để ứng phó với các tình huống cháy, nổ khẩn cấp là rất cần thiết và là cách để nâng cao hiệu quả, năng lực, khả năng ứng phó với các tình huống PCCC và CHCN, đồng chí Phạm S đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của lực lượng tham gia; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cần tập trung nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PCCC; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH để Nhân dân tự giác chấp hành; xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Phát huy tinh thần, phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH.

Tình huống giả định phát hiện khói bốc lên từ mái nhà hát Công ty Cinestar

Đồng chí cũng yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, tăng cường tổng kiểm tra, rà soát trên toàn tỉnh về công tác PCCC và CNCH; xử phạt nghiêm minh và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở đưa vào hoạt động không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Kiện toàn, củng cố các lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an, quan đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH…

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy Đội ngũ y bác sỹ của ngành y tế tham gia buổi thực tập Công an tỉnh điều động nhiều trang thiết bị PCCC tiên tiến tham gia thực tập

NGHĨA NGUYỄN - VÕ TRANG