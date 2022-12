Bình yên trên tuyến đường quê

(LĐ online) - Tà Nung, mảnh đất nằm phía Tây TP Đà Lạt, nơi có những xóm làng bình yên bên những vườn cà phê, rau, hoa. Đời sống Nhân dân mỗi ngày mỗi đổi thay, đường xá được mở rộng, phương tiện hiện đại được mua sắm. Và, càng phát triển bao nhiêu, người Tà Nung càng chú ý bảo vệ an toàn cho người và phương tiện trên những tuyến đường bấy nhiêu.

Tuổi trẻ Thôn 3 (xã Tà Nung, TP Đà Lạt) tham gia dọn cây ven đường

Anh Hồ Hữu Tiến - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tà Nung chia sẻ, nhằm mục tiêu giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, TP Đà Lạt đã phát động xây dựng Mô hình Đoạn đường An ninh trật tự - An toàn giao thông trên địa bàn Thôn 3. Đây là thôn có đông bà con người K’Ho cư trú. Kinh tế phát triển nên cũng kéo theo nhiều vấn đề xã hội: Tai nạn giao thông, tình hình an ninh trật tự phức tạp… Vì vậy, mục tiêu của Thôn 3 là nâng cao cảnh giác, giữ gìn an toàn giao thông cũng như bảo đảm an ninh trật tự tại thôn, góp phần giữ bình yên cho toàn xã.

Từ tháng 3/2022, Mô hình Đoạn đường An ninh trật tự - An toàn giao thông được triển khai trên địa bàn Thôn 3. Anh Hồ Hữu Tiến cho biết, để gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông với trách niệm của thanh niên, Đoàn xã đã giao nhiệm vụ chính trong thực hiện nhiệm vụ cho Chi Đoàn Thanh niên Thôn 3 và Đội Thanh niên xung kích xã Tà Nung. Sức trẻ sẽ đảm nhận những nhiệm vụ trên tuyến đường xương sống dài 1.500 m, tuyến đường chạy xuyên suốt địa bàn thôn.

Chị Dà Gút Bel - Bí thư Chi Đoàn Thôn 3 chia sẻ, Chi Đoàn có 18 bạn đoàn viên thường xuyên sinh hoạt. Khi nhận nhiệm vụ xây dựng Mô hình Đoạn đường An ninh trật tự - An toàn giao thông, Chi Đoàn đã đưa nhiệm vụ trở thành một trong những hoạt động thường xuyên của mình. Chi Đoàn cử đoàn viên thường xuyên đi ngang con đường, xem xét chất lượng mặt đường, phát hiện các ổ gà xuất hiện, hệ thống cống hai bên đường có sụt lún… Khi cây cối hai ven đường mọc quá nhiều, Chi Đoàn vận động đoàn viên cắt cây gọn gàng, đảm bảo tầm nhìn cho phương tiện. Ra quân kiểm tra đường hư hại, cần sửa chữa sẽ được báo ngay cho Đoàn xã cũng như báo cho thôn để có hướng khắc phục. Mặt đường an toàn góp phần giúp xe cô qua lại an toàn. Nhất là mùa cuối năm, khi người Thôn 3 vận chuyển cà phê bằng xe cày, xe máy, việc đảm bảo lòng lề đường an toàn đã giúp bà con đi lại thuận tiện hơn.

Đồng thời, trong các cuộc họp thanh niên, các cuộc hội họp cung của thôn, Chi Đoàn luôn vận động thanh niên tuân thủ Luật Giao thông, phải đội mũ khi ngồi trên xe máy, không uống rượu khi lái xe, đi đúng tốc độ quy định… Dà Gút Bel rất tự hào khoe đoạn đường hoa trồng cây ngũ sắc đang nở hoa sặc sỡ. Đây chính là công sức của Chi Đoàn Thanh niên thôn cùng bà con đã trồng hoa ven đường, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa bảo vệ lề đường không sạt lở.

Còn với Đội Thanh niên xung kích xã, với lực lượng chỉ 5 người, những bạn thanh niên đã phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức các ngày hội, các ngày ra quân tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông. Đội cũng phối hợp cùng Chi Đoàn thôn, hệ thống chính trị Thôn 3 cùng tuyên truyền, vận động toàn thể Nhân dân chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông, nhắc nhở những trường hợp có vi phạm.

Anh K’Long Ha Ly - Trưởng Thôn 3 nhận xét rất tích cực về mô hình đoạn đường an toàn của thôn. Anh cho biết, các bạn thanh niên hết sức nhiệt tình giữ gìn con đường, tạo cho con đường ngày càng thêm gọn gàng, sạch đẹp. Các bạn cũng nhắc nhở bà con chấp hành Luật Giao thông, phải đội nón bảo hiểm, không uống rượu bia khi đi xe máy. Anh cũng cho biết, bà con trong thôn hết sức ủng hộ các bạn trẻ, luôn đồng hành cùng các bạn trong hoạt động giữ gìn con đường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp con đường quê ngày càng thêm đẹp, giữ an toàn cho bà con trên mỗi cung đường.

DIỆP QUỲNH