Cát Tiên: Cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Tiên vừa tổ chức thao giảng chuyên đề làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo năm học 2022 - 2023 tại Trường Mầm non Phù Mỹ. Trong tiết thao giảng, với sự hướng dẫn của cô giáo, trẻ đã được tập đọc một số vật dụng gần gũi, thân thiết bằng tiếng Anh có kèm theo hình ảnh minh họa sinh động; đồng thời được tham gia một số trò chơi nhỏ giúp trẻ cảm thấy hứng thú với tiết học. Hiện nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên đã có 4/10 trường mầm non là Trường Mầm non Phù Mỹ, Trường Mầm non Đồng Nai, Trường Mầm non Gia Viễn và Trường Mầm non Phước Cát đã tổ chức triển khai chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh vào giảng dạy theo hình thức ngoại khóa ở nhóm trẻ từ 5 đến 6 tuổi.

H.SA