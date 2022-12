(LĐ online) - Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, sáng 20/12, Đoàn công tác của Công an huyện Đam Rông do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam – Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các giáo xứ, chi hội, điểm nhóm Công giáo, Tin lành, Cơ đốc Phục Lâm trên địa bàn huyện Đam Rông.

Đoàn công tác Công an huyện Đam Rông chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Giáng sinh

Tại các cơ sở tôn giáo, lãnh đạo Công an huyện đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến các chức sắc, chức việc cùng toàn thể tín đồ Công giáo, Tin lành, Cơ đốc Phục Lâm một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và ý nghĩa. Đồng thời, lãnh đạo Công an huyện cũng bày tỏ mong muốn các chức sắc, chức việc tại các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò trong công tác vận động bà con giáo dân, tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp, gắn kết giữa các tôn giáo với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đại diện các cơ sở tôn giáo, cũng đã gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo và CBCS Công an huyện, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, vận động bà con giáo dân, tín đồ chấp hành tốt quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

NGỌC NGÀ