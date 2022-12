Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Lạt kỷ niệm Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

(LĐ online) - Sáng 30/12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt long trọng và trang nghiêm tổ chức Kỷ niệm Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo (8/12 Nhâm Dần, Phật lịch 2566) với Ban Chứng minh có Hòa thượng Thích Minh An - Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Chơn Quang - Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt…

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

Tại lễ kỷ niệm, Thượng tọa Thích Vạn Trí - Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Đà Lạt đã ôn lại sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo hơn 2.500 năm trước. Sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo có ý nghĩa lớn lao, là ngày trọng đại trong niềm hân hoan của Phật tử nói riêng và đạo Phật nói chung: Ngài chính thức chuyển pháp luân bánh xe Chánh pháp, đem đạo từ bi, trí tuệ và giải thoát để dẫn dắt chúng sanh hướng về nẻo giác. Ngày Đức Phật thành đạo là ngày Tết của đạo Phật và của cả nhân loại…

Các tăng, ni, Phật tử nhất tâm thành kính Lễ Phật

Nhân tổ chức ngày kỷ niệm này, Hòa thượng Thích Minh An đã ban đạo từ và nhắc nhở chư tôn đức, đồng bào Phật tử hướng đến Đức Phật Thích Ca trong thành tâm soi mình noi gương công đức vĩ đại của Ngài. Thường xuyên làm những điều lợi lạc cho chúng sanh, góp phần xây dựng xã hội ngày càng thành tựu viên mãnh và cuộc sống luôn an lạc trong an bình...

Nhân dịp lễ kỷ niệm này, Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam thành phố Đà Lạt đã trang nghiêm tổ chức vinh danh các tăng, ni trên các cơ sở tự viện của địa bàn thành phố được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong giáo phẩm nhiệm kỳ 2017-2022. Hàng giáo phẩm Hòa thượng có 5 vị; hàng giáo phẩm Thượng tọa có 9 vị; hàng giáo phẩm Ni trưởng có 4 vị và hàng giáo phẩm ni sư có 36 vị.

Trao học bổng cho các học sinh

Cũng trong dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng, Trường THPT Lang Biang, huyện Lạc Dương trao 60 suất học bổng cho 60 học sinh phổ thông, mỗi suất 2 triệu đồng và phần quà trị giá 100 ngàn đồng. Đồng thời Ban Từ thiện của Giáo hội Phật giáo Đà Lạt cũng trao 110 phần quà là lương thực, thực phẩm cùng tiền mặt trị giá mỗi phần quà 400 ngàn đồng cho người dân thuộc Hội Người Khuyết tật, Hội Người mù tỉnh và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

