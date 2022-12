Lâm Hà: Tuyên truyền pháp luật cho học sinh thông qua phiên tòa giả định

(LĐ online) - Ngày 3/12, tại Trường THCS Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp cùng Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Lâm Hà và CLB Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Lâm Đồng tổ chức hiên toà giả định và Hội thi Tuổi trẻ với pháp luật.

Học sinh Trường THCS Phúc Thọ hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi

Tham dự chương trình có đại diện Tỉnh Đoàn, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Huyện Đoàn Lâm Hà; đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Phúc Thọ; thành viên CLB Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Lâm Đồng và hơn 500 học sinh, giáo viên Trường THCS Phúc Thọ.

Tại chương trình, các em học sinh đã được tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bằng hình thức trực quan sinh động là phiên toà giả định. Kịch bản phiên toà giả định dựa trên tình tiết một vụ án có thật về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Quang Trường và Trần Hoàng Lâm (cùng sinh năm 2005, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 5/4/2022, Nguyễn Quang Trường và Trần Hoàng Lâm đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn Hùng tại nhà riêng của mình ở TDP Srê Nhắc, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà thì bị lực lượng Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang. Trước đó, để có tiền mua ma túy, ngày 3/4/2022, Lâm còn có hành vi chiếm đoạt chiếc điện thoại Sam Sung J7 của Tùng có trị giá 6 triệu đồng.

Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý các chất ma túy và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân các bị can đã có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội do lỗi cố ý.

Sau khi xem xét và phân tích các tình tiết của vụ việc, Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Hoàng Lâm phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Cưỡng đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 251 và khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Quang Trường phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Bên cạnh tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật thông qua phiên tòa giả định, các em học sinh còn được tham gia trả lời các câu hỏi trong Hội thi Tuổi trẻ với pháp luật. Hội thi nhằm góp phần xây dựng môi trường học đường văn hóa, an toàn, lành mạnh; tăng cường và bảo đảm việc tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong khuôn khổ chương trình, nhằm triển khai Chương trình “Triệu ly sữa” năm 2022, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh cũng đã trao tặng 30 thùng sữa (1.440 ly sữa) cho các em học sinh của Trường THCS Phúc Thọ.

V.QUỲNH