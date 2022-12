Lãnh đạo huyện Bảo Lâm thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

(LĐ online) - Ngày 23/12, nhân dịp đón Giáng sinh năm 2022, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đến thăm, tặng quà chúc mừng 24 giáo xứ, giáo họ, Chi hội Tin lành trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Nguyễn Trung Kiên thăm, chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Lê Bảo Tịnh (Lộc Ngãi)

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc đến các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn.

Trong thời gian qua, các vị linh mục, mục sư và các vị chức sắc, chức việc đã tích cực vận động bà con giáo dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần chung vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng huyện Bảo Lâm ngày càng giàu đẹp. Cùng với đó các giáo xứ, giáo họ, Chi hội Tin lành đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn; tập trung huy động bà con giáo dân đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng mô hình “Giáo xứ an toàn, sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi- Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận Mô hình “Giáo xứ An toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” cho Giáo xứ Lộc An (xã Lộc An)

Lãnh đạo huyện mong muốn các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc tiếp tục vận động bà con giáo dân, tín đồ tin lành tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đoàn kết tương than tương ái, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Dịp này, Bí thư huyện ủy và lãnh đạo huyện Bảo Lâm đã trao bằng công nhận Mô hình “Giáo xứ An toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp cho giáo xứ Lâm Phát (Lộc Ngãi), giáo xứ Quảng Lâm (Lộc Quảng), giáo xứ Lộc An (Lộc An) và giáo xứ B’Đơ (Lộc An).

TRỊNH CHU - QUỐC TUẤN